Arde un contenedor en la Plaza del Arca de Vitoria Los bomberos han sofocado rápidamente el pequeño incendio, pero la columna de humo negro se podía ver desde otras zonas de la ciudad

B. M. Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:59

Sobresalto en el centro de Vitoria, donde ha ardido un contenedor pasadas las cinco y media de la tarde de este domingo. Los bomberos han sofocado el pequeño incendio rápidamente, pero la columna de humo negro era visible desde diferentes zonas de la ciudad. Se desconoce si ha sido provocado o ha sido un accidente.

Las llamas no han durado mucho, pero las consecuencias eran muy visibles, ya que el plástico del contenedor ha quedado reducido a cenizas y se ha quedado pegado sobre el asfalto.

Hace apenas un mes fueron tres los contenedores que ardieron en pleno centro de Vitoria, entonces en la calle Manuel Iradier, en las inmediaciones de su intersección con la calle Dato, y sobre las tres de la tarde.