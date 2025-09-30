Los ambulatorios de Vitoria se conectan a los servicios sociales vía digital Es la primera capital vasca en estrenar esta «interconsulta», que se extenderá al resto de Euskadi. Osakidetza y Ayuntamiento aseguran que brindará una atención más «eficaz» y «personalizada»

Elena Jiménez Martes, 30 de septiembre 2025, 11:47

Los 16 centros de salud de Vitoria han estrenado este martes una herramienta digital que permitirá poner en común la información clínica de cada paciente con los servicios sociales municipales, y viceversa. Este nuevo sistema de comunicación entre el ámbito sanitario y el social (que hasta ahora se venía haciendo de forma tradicional con llamadas o correos electrónicos) «facilitará la relación que ya existe entre ambos departamentos» y permitirá una atención más «eficaz» y «personalizada» para el paciente, según han trasladado Osakidetza y el Ayuntamiento.

La ciudad es la primera capital vasca en iniciar esta «interconsulta», que ya está en marcha en el municipio vizcaíno de Gernika y se está probando en los pueblos alaveses de Amurrio y en la cuadrilla de Gorbeialdea; en Bizkaia, en Erandio y Leioa y en Gipuzkoa en Aretxabaleta, Azkoitia y Pasaia. Así, según ha resaltado Mamen Álvarez, la directora de Asistencia Sociosanitaria de departamento de Salud del Gobierno vasco ésta es una apuesta «autonómica» y no será una «iniciativa pasajera». Más bien se pretende que se convierta en una «política estable» y de largo recorrido.

90 trabajadores sociales del Consistorio tendrán acceso, si el paciente lo autoriza de forma previa, al historial que se maneje en Atención Primaria. «Se evitará que el paciente tenga que moverse entre sistemas que antes podían estar desconectados», ha subrayado Álvarez, mientras que Lucho Royero, concejal de Políticas Sociales ha asegurado que «el trabajo conjunto y coordinado de ambos profesionales afectará directamente al mayor bienestar de las personas».

Este proyecto, en el que se viene trabajando desde hace un año, «representa un avance significativo en el abordaje de la salud desde una perspectiva integral», ha precisado la directora de Atención Integrada de la OSI Araba, Nuria Achaerandio. «Tenemos en cuenta otros factores sociales como la desprotección, situaciones de pérdida de vivienda o cargas sociofamiliares; aspectos determinanrtes que afectan al estado del bienestar de los pacientes», ha indicado, tras afirmar que «las intervenciones sesgadas restan servicios eficientes»