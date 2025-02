La ilustradora vitoriana Amaia Arrazola viaja por la mitología de Japón

A Amaia Arrazola (Vitoria, 1984) le gusta trabajar sobre la marcha cuando crea un nuevo álbum ilustrado. «El libro va creándose a la vez ... que se crea en mi cabeza», sostiene la artista vitoriana. Esa espontaneidad hace que sus trazos coloridos resulten frescos y cercanos, incluso cuando sus dibujos y textos tratan temas a miles de kilómetros de distancia. En su último álbum ilustrado, 'Bajo un cielo estrellado' (Lunwerg), explora leyendas y criaturas fantásticas de Japón, un país en auge en el imaginario global.

'Bajo un cielo estrellado' es su décimo libro. Una panorámica de tradiciones repletas de criaturas y leyendas, que además completa su trilogía japonesa. «Para cerrarla, tenía que ampliar la mirada y descubrir el imaginario de historias que pueblan ese fascinante país», explica acerca de un proyecto que considera la consecuencia lógica de dos títulos anteriores: 'Wabi Sabi' (2019), donde narraba su experiencia durante una beca artística en Tokio, y 'Totoro y yo' (2022), un libro en el que aborda sus impresiones y las curiosidades de la filmografía y vida del director Hayao Miyazaki, artífice del 'Viaje de Chihiro'.

La ronda de presentaciones de la ilustradora –que reside en Barcelona– le traerá de vuelta a Vitoria en primavera. «Tengo muchas ganas y reencontrarme con amigos y familia», comenta. Antes habrá pasado por Madrid, Palma y Barcelona, con la que es una de las grandes novedades editoriales en el terreno de la ilustración.

Detalles sobre el zorro en la mitología japonesa; una 'hime' (princesa), protagonista del cuento 'El manto de plumas', y el 'Keukegen'. Amaia Arrazola | Planeta

En ese universo aparecen todo tipo de criaturas, acompañadas de explicaciones que resultan cercanas. «A mí personalmente me encantan los 'yokais'. Son una especie de criaturas mitológicas, pero a nivel doméstico. Son una conexión entre 'nuestro mundo' y el 'mundo mágico de los dioses'», explica Arrazola. Un ejemplo de estas figuras es el 'Keukegen', un yokai que vive en las casas y anuncia muerte o enfermedades. «Para evitarlo, hay que mantener las estancias aireadas y dejar que entre el sol, porque lo que más le gusta son los lugares sombríos y mal ventilados. Hoy tenemos mucho conocimiento científico, pero podemos imaginar cómo, en tiempos pasados, las enfermedades en lugares húmedos y sucios se atribuían a este bicho peludo».

– En un ejercicio imaginativo. Si pudiera conversar con una de las criaturas del libro, ¿cuál elegiría?

– ¡Uy, qué difícil! Creo que me gustaría tener una conversación con la princesa Kaguya, o con la protagonista del cuento 'El manto de plumas'. Engañó al pescador que le había robado su manto de plumas blancas y le dijo que bailaría para él. Mientras bailaba se iba a elevando y el pescador no se daba cuenta porque estaba embobado. Ella se escapó para llegar a su casa, el Palacio de la Luna. Es un cuento trágico que habla sobre la brevedad de la felicidad terrenal y la fuerza del amor más allá del espacio y el tiempo. Me llama la atención estas historias románticas tan diferentes a nuestro 'y vivieron felices y comieron perdices para siempre'.

Destino turístico en auge

Hojear las páginas de 'Bajo un cielo estrellado' deja claro el largo proceso de documentación previo. «Lo que más tiempo lleva es documentarse. Busco libros, miro qué se ha publicado sobre el tema, quiénes eran los escritores, cómo se enfocaban», detalla. Lo que más le llama la atención de Japón es el «contraste». «Tienen un extremo colorido, lleno de neones, canciones, ruidos, anime, manga... Un mundo bullicioso que nunca para». En el otro lado, la cultura de la tranquilidad, «de lo que nace despacio, la cultura del Wabi Sabi, una visión basada en la transitoriedad y la imperfección».

Actualmente, el país asiático gana peso como destino turístico. En 2024 alcanzó un récord de 36,8 millones de turistas, un 47% más que en 2023. Este aumento ha llevado a las autoridades a tomar medidas como prohibir la entrada en ciertos barrios. «Es la parte negativa de las redes sociales. 'Reels' sobre qué lugar no puedes perderte, qué comida debes probar, qué café tienes que visitar. Vivimos en la era del 'yo estuve aquí y tengo que contarlo'. Esto ha hecho que haya lugares masificados, especialmente en las grandes ciudades», reflexiona Arrazola. En zonas rurales, en cambio, la situación es diferente. Su última visita al país, en septiembre del año pasado, se centró en la región forestal de Wakayama y paseó por el Parque Nacional Yoshino Kumano. «Cada templo, cada montaña me parecía el escenario donde sucedían las historias que narro».

La ilustradora del último cartel de las fiestas de La Blanca, que ha reflejado su estilo también en las paredes del trinquete municipal Los Astrónomos y en un tarot para la casa Fournier ('The Magic Tarot'), comenta que está abierta a trabajar con el folklore vasco. Toda una invitación a editores. «Conocer historias de nuestro pasado siempre es importante y enriquecedor, ya sea de Japón, de Euskadi o de cualquier otro lugar. Las leyendas a veces eran una herramienta para cuidarse colectivamente. Eran, en cierto modo, el internet de antes».