'Alerta amarilla' por la falta de pediatras en Álava Varios niños juegan en la sala de espera del centro de salud de Lakua-Arriaga. / Rafa Gutiérrez El 29% de sus puestos lo ocupan médicos de familia, algo que en Gipuzkoa sólo ocurre con el 6%, según la asociación española de pediatría ROSA CANCHO Viernes, 19 octubre 2018, 00:20

Faltan pediatras. No hay suficientes en Álava para cubrir la atención a los 48.500 menores alaveses en edad de ser atendidos por estos especialistas. El último informe de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria imita a los mapas del tiempo para pintar con colores las zonas de riesgo. El fenómeno a vigilar es la falta de especialistas en medicina infantil en los centros de salud. Pues bien, la encuesta de junio decreta la 'alerta amarilla' para Álava. Aquí, dicen los colegiados, el 29% de las plazas de pediatría están cubiertas por médicos de familia. En Bizkaia, la situación es verde claro con sólo el 12% de los puestos ocupados por doctores de cabecera y en Gipuzkoa es verde esperanza. Allí, sólo el 6% de las consultas de pediatría las llevan médicos generalistas. Cinco veces mejor que en Álava. Bueno, hay también zonas en rojo, como Huelva o Almería, donde más de la mitad de los médicos que atienden a los niños no tienen la titulación específica. Y en naranja, color que roza Aláva, con más de un 31%, como Toledo y Guadalajara.

Con estos datos, basados en entrevistas realizadas a los profesionales este mismo verano, los pediatras alaveses no creen posible que el consejero de Salud, Jon Darpon, cumpla con su promesa de que todos los niños vascos tengan acceso a un pediatra en 2025. Al menos en Álava no lo creen posible, denuncia el colectivo. Uno de sus miembros más destacados, Ramón Ugarte, acaba de jubilarse y lo ha hecho con una carta de despedida a las familias en la que denuncia una situación que cree no tiene visos de mejorar. Ha sido uno de los promotores de un pedagógico blog, 'Pediaguibel', con el que él y un grupo de compañeros trataban de aportar información útil a padres. Dice adiós a traves de este foro con un canto a labor de unos especialistas «claves en la promoción y en la prevención de la salud» de los más pequeños y vulnerables de la casa.

Este verano, asegura Ugarte, al frente de las consultas de pediatría de la atención primaria alavesa han estado 12 médicos de familia y 30 pediatras. De estos últimos, diez tienen más de 60 años. Uno se ha jubilado y otros cinco lo harán en los próximos meses. «En 2017 dejaron de ejercer cuatro y entraron dos pediatras nuevos; el año anterior, se jubilaron tres y entró uno; en lo que va de año sólo ha venido uno, yo me he ido y dos más lo harán antes de fin de año», relata Ugarte. Pese a que haya más estudiantes MIR formándose, dice, la tasa de reposición de su especialidad en Álava es del 0,8%. O sea, retroceso.

A vueltas con el euskera

Además de la falta estructural y patológica de plazas de pediatría, cuestión que depende no solo del Gobierno vasco, sino también del conjunto del Estado, hay más razones que explican la situación alavesa. El hospital resulta más atractivo para los nuevos especialistas, que también ven más salida en la medicina privada. Además, la necesidad de tener un perfil 2 de euskera desanima a pediatras formados en Euskadi, pero que son de otras provincias. Burgos, La Rioja o Navarra son sus destinos. A eso se suma, agrega el profesional, que la pediatría es una especialidad altamente feminizada y los horarios de los centros de salud o «los constantes traslados» no ayudan a la conciliación.

Este déficit ha hecho que cada vez sea mayor el número de niños por pediatra. «En Olaguíbel hay 3.200 niños para cuatro pediatras; en noviembre se jubila uno y pasarán de 800 a 1.100 tarjetas sanitarias. No hay mas remedio que atender consultas espontáneas, muchas banales, como si de un PAC sectorializado se tratase. La pediatría se atomiza y no podemos hacer promoción de la salud ni generar una mejora de hábitos de vida». El seguimiento del paciente crónico también se complica. Aranbizkarra ya sólo tiene un especialista y en Olárizu, Abetxuko, La Habana, Gazalbide o Aranbizkarra II la segunda consulta de pediatría está abierta sólo media jornada.

Es la única respuesta de la OSI Araba, organización sanitaria que intrega el HUA y los centros de saliud de Vitoria, a la situación actual. La dirección de Osakidetza se negó a aceptar el pasado año la propuesta de los pediatras de concentrar la atención pediátrica de Vitoria en seis centros de salud «y ofertar una asistencia que cubra hasta las cinco de la tarde para hacer atractiva la actividad laboral a los nuevos pediatras. Esto posibilitaría que en cualquier situación de bajas laborales todos los niños puedan disponer de asistencia para la consulta habitual y garantizar el cumplimiento del programa de salud infantil», sostenían en su escrito los colegiados.

La pasada semana se celebró el día de la pediatría. Los colegios calculan que existe un déficit de 2.000 pediatras en España. Han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de change.org contra la desaparación de esta especialidad en los centros de salud. Superan ya los 160.000 apoyos.