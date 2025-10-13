El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Navarro y Gorka Urtaran han sido los encargados de presentar este nuevo recurso Igor Martín

Álava inaugura su oficina de vida independiente con lleno de citas para lo que queda de octubre

La ventanilla única para asesorar a las personas con diversidad funcional y facilitarles la emancipación ya ha recibido los primeros casos interesados

J. M. Navarro

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:23

Comenta

La Oficina de Vida Independiente de Álava ya es una realidad. Un mes después de su puesta en marcha, la Diputación ha inaugurado este nuevo ... recurso de la mano de las entidades del tercer sector que han facilitado su creación. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha sido el encargado de dar a conocer esta nueva instalación, ubicada en el número 8 de la Avenida de Bruselas y que hará las veces de «ventanilla única» para ayudar a las personas con diversidad funcional a emprender un camino hasta vivir de forma autónoma y asesorarles en los recurso que existen para tal fin.

