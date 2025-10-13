Álava inaugura su oficina de vida independiente con lleno de citas para lo que queda de octubre

La Oficina de Vida Independiente de Álava ya es una realidad. Un mes después de su puesta en marcha, la Diputación ha inaugurado este nuevo ... recurso de la mano de las entidades del tercer sector que han facilitado su creación. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha sido el encargado de dar a conocer esta nueva instalación, ubicada en el número 8 de la Avenida de Bruselas y que hará las veces de «ventanilla única» para ayudar a las personas con diversidad funcional a emprender un camino hasta vivir de forma autónoma y asesorarles en los recurso que existen para tal fin.

Este nuevo recurso echa a rodar con la colaboración de las asociaciones Down Araba-Isabel Orbe y Eginaren Eginez, que se han unido bajo el paragüas de Geuk erabakiz, Asociación Alavesa para la Vida Independiente. Con todo, será el Instituto Foral de Bienestar Social el responsable de derivar a las personas usuarias al nuevo recurso.

Igor Navarro va a ser quien coordine esta ventanilla, «un espacio de escucha, de acompañamiento y de empoderamiento en el que se va a trabajar para que cada persona cuente con los recursos personalizados que necesite para iniciar, construir y gestionar su proyecto de vida». Para ello, «vamos a ofrecer información y orientación acerca de los recursos disponibles hoy en día y aquellos que se vayan incorporando para poner en marcha estos procesos de emancipación y sus consecuentes proyectos de vida independiente». Entre esos recursos destacan cuestiones como la creación de una bolsa de asistentes personales que puedan estar disponibles para ayudar a estas personas con discapacidad.

Hasta la fecha «la oficina ha empezado ya a recibir las primeras solicitudes de atención y ya estamos dando citas, de forma que ya hemos cubierto prácticamente todo el mes de octubre con encuentros», ha detallado Navarro. «No van a ser citas de 15 minutos, se va a dar todo el tiempo necesario para realizar esas entrevistas, recoger sus demandas, sus deseos, sus expectativas, qué es lo que necesitan y cómo quieren empezar a construir esa vida independiente. Vamos a pasar bastante tiempo con esas personas y con su gente de confianza», ha indicado.

La ventanilla está pensada tanto para personas con discapacidades físicas como intelectuales o con problemas de salud mental, algo que hace a esta oficina «pionera». El equipamiento nace con el fin de «cambiar de paradigma» y ofrecer alternativas a las tradicionales de vivir con la familia o institucionalizado. En Álava hay unas 23.000 personas con discapacidad: uno de cada trece alaveses tienen reconocido algún grado por la Diputación.