Agurain celebra sus 630 años de feria ganadera con un papel estelar para los caballos

En Agurain ya se siente la cercanía de la Feria de Ganado, que este año celebra un cumpleaños redondo: 630 años. Fundada en 1395, este ... tradicional encuentro constituye «una verdadera ayuda para el sector primario», recalca el alcalde, Raúl López de Uralde, y un arreón turístico y promocional para esta localidad de la Llanada.

Pero además, la feria de este año contará con un aliciente especial. La celebración del Concurso de Caballo del Monte de Euskadi (11.00 horas) ha registrado «bastantes más participantes» que en años anteriores, asegura López de Uralde. Tal ha sido la magnitud de solicitudes que el Ayuntamiento ha debido «ampliar la zona de la feria». Otros años el área habilitada en el barrio de San Jorge para los caballos se compartía con el ganado ovino, pero en esta ocasión «todo ese espacio estará dedicado a los participantes en el concurso». El regidor no pudo precisar ayer cuántas cabezas de ganado o criadores estarán en Salvatierra, «pero muchos más que otros años».

El resto de especies animales se expondrá en la campa de Santa María, donde se podrán ver las cabezas de «ganado vacuno, ovino, caprino y porcino». Los curiosos podrán conocer la mejor maquinaria agrícola con una exposición que tendrá «sorpresas especiales», remarca el edil. Esta exhibición se ubicará cerca del ganado vacuno «casi hasta la calle Portal del Rey».

La otra estrella de la corona de esta feria es el Concurso Provincial de Quesos, que este año celebra su edición 39. El año pasado el triunfo volvió a sonreír a La Leze tras una votación reñida debido a la «gran calidad de quesos de la zona». «Tenemos mucha suerte con nuestros Idiazabal», explica el alcalde sobre los participantes, cuyos diez primeros se clasificarán para el concurso de Euskadi.

Quienes se acerquen a la feria también podrán visitar puestos de artesanía, gastronomía y productos típicos del territorio. Los puntos de venta se dividirán en dos zonas. Por una parte, los artesanos y productores locales estarán en la zona del casco histórico, mientras que los de «venta ambulante como puestos de talos» se localizarán en Fueros.

Para poder organizar la venta, el Ayuntamiento ha implementado un reglamento por primera vez. «Queríamos que hubiera variedad de puestos dentro de la feria», explica López de Uralde, «que no hubiera muchos productos iguales repetidos». Asimismo, debido a la gran afluencia de visitantes que se prevé «tendremos que habilitar zonas especiales de parking para que no se colapse el pueblo».

Sin campeonato de pelota

La feria es «el día grande de las fiestas de Agurain», que comenzarán el sábado 4 de octubre a las 19.00 horas con el chupinazo. Ese mismo día se podrá disfrutar del concierto de Süne y Nogen en la plaza San Juan a las 23.00 horas, el gran acto musical de los festejos que se alargarán hasta el fin de semana siguiente. Por desgracia, este año tampoco habrá campeonato de pelota debido a las obras en el frontón que comenzaron el verano de 2024.