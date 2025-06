«No estamos de acuerdo con la transición hacia las renovables de esta forma desordenada»

El alcalde de Salvatierra, Raúl López de Uralde (EH Bildu), reconoce que el principal problema de su municipio es la falta de oferta de vivienda ... en alquiler, lo que está cerrando la puerta a nuevos vecinos. De ahí que la mayoría de los proyectos que tiene en cartera busquen solucionar esta situación. Afirma que la llegada de tantos proyectos de renovables les está «volviendo un poco locos» y denuncia que algunas empresas pondrán «su chiringuito» en la localidad sin que eso suponga ninguna clase de retorno o beneficio.

- ¿Cómo han sido sus dos primeros años como alcalde?

- Positivos. Hemos avanzado en muchos asuntos, pero en otros aspectos nos está costando por la lentitud de la burocracia.

- ¿En qué les ha afectado?

- Para cualquier cosa que quieras hacer, o cualquier ayuda que pidas, los plazos se alargan y todo cuesta muchísimo. Hemos tenido que resolver el contrato con alguna empresa y durante el tiempo de espera dejas de dar un servicio a la ciudadanía. Y eso por no hablar de cuando dependes de otra institución.

- Explíquese.

- Tenemos un proyecto con el Gobierno vasco en materia de vivienda, pero cada vez que se lo presentamos nos sacan alguna pega y no se trata de una respuesta inmediata, sino que tardan un par de meses en hacerlo. Lo subsanas, lo vuelves a presentar y tienes que volver a esperar... Es un tema que consideramos importante para el pueblo y tenía que estar en marcha, pero no es posible.

- ¿La vivienda es el principal problema de Salvatierra en la actualidad?

- Sí. Sobre todo con las viviendas de alquiler, ya que no hay oferta. Llega gente de fuera y no encuentra una casa. En venta sí que se ven anuncios y, por lo que sea, esa gente no lo quiere poner en arrendamiento. Sabemos que Alegría-Dulantzi pidió ser considerada zona tensionada y nosotros no hemos tratado ese tema.

- EH Bildu perdió las elecciones de 2019 por 17 votos y en 2023 ganaron por 55. ¿Esa división total en las urnas se refleja en el resto de la legislatura?

- En el pueblo no se nota nada de eso. Este es un municipio con un tamaño intermedio, ni grande ni pequeño, y a todos se les atiende por igual. Luego, en el Ayuntamiento hemos sacado los últimos presupuestos en consenso con el PNV.

- Vista la crispación que hay en otras instituciones, ¿le han pedido la receta?

- Yo creo que es una cuestión de voluntad. Desde que entramos en la Alcaldía, en 2023, hemos mostrado nuestra voluntad de intentar hacer las cosas entre todos. Al PNV le planteamos entrar en la Junta de Gobierno Local y lo rechazó, y a la hora de negociar las cuentas se valoran los asuntos que presenta.

- ¿Hasta qué punto?

- Sólo con el presente presupuesto aceptamos 29 propuestas del PNV que entendíamos que eran buenas para el municipio y retiramos iniciativas de nuestro planteamiento. En los cuatro años anteriores, en aquellos que pasamos en la oposición, nos admitieron iniciativas por valor de 11.000 euros, pese a que sabían que venían con el aval de las asambleas que hacíamos con los ciudadanos.

Centro de día

- Hay numerosos proyectos de renovables en la Llanada, ¿cómo va a actuar EH Bildu cuando les toque darles el visto bueno?

- Pues la verdad es que nos estamos volviendo un poco locos porque vienen muchas empresas, algunas tienen un proyecto más avanzado y otras, en cambio, con nada. Y, además, quien les va a dar el visto bueno finalmente son otras instituciones superiores. Aquí estamos vendidos.

- ¿Cuántos parques hay previstos en Salvatierra?

- Ahora mismo tenemos dos propuestas fotovoltaicas. Una solicitud estaba hecha algo antes de que entrásemos a la Alcaldía y solicitamos una reunión con la empresa, pero vimos que el proyecto que tenían no era acorde con lo que nosotros defendemos porque ocupa terrenos de alto valor estratégico y se encuentra a menos de 500 metros del núcleo Egileor, por lo que les pedimos que reformulasen su plan. Sobre la segunda petición, parece que ellos van a colocar su 'chiringuito' en la zona industrial, van a sacar ganancias para llevárselas a otro lado y el pueblo no se va a beneficiar en nada. Nosotros les pedimos que eso cambiara.

- ¿Se escudarán en «el imperativo administrativo» que ya esgrimió su homólogo de Oion cuando le tocó dar el visto bueno a los molinos de Labraza?

- Ahora nos hubiese tocado hacer un plan especial (la parte urbanística tras superar la medioambiental) con el primero de los proyectos, pero finalmente lo redactará la Diputación. La evacuación de la energía pasa por Iruraiz-Gauna y como no nos poníamos de acuerdo sobre qué ayuntamiento hacía ese plan especial, pues se lo derivamos a la Diputación.

- Parece que no le gusta ninguno de los dos proyectos que se plantean para su municipio, ¿cómo se puede avanzar así hacia la transición ecológica?

- Vamos a instalar una caldera de biomasa para edificios públicos, un sistema de calor en la zona deportiva, placas en algunos tejados... Nosotros no hemos puesto ninguna pega a la 'ekiola' porque es una cooperativa entre ciudadanos e instituciones. Estamos abiertos a una transición hacia las renovables, pero no de esta manera desordenada en que los ayuntamientos tenemos que tragar con lo que decidan otras instituciones.

- ¿Qué proyectos les quedan por ejecutar en los dos próximos años de legislatura?

- En julio tenemos que sacar a licitación el Centro Rural de Atención Diurna porque el actual no cumple con las condiciones necesarias. Cuando entramos a gobernar detectamos algunas urgencias de distintos colectivos, sobre todo el juvenil, para acceder a viviendas económicas, y ahí tenemos el proyecto del Palacio Bustamante que está esperando el visto bueno del Gobierno vasco para salir a licitación.

- ¿En qué consiste?

- Es un edificio público que lleva en desuso alrededor de 15 años y ahí se van a hacer trece alojamientos dotacionales para jóvenes. En su día se firmó un convenio con la empresa pública Visesa para hacer viviendas en alquiler social y hay 56. También queremos contar con un registro del demandante de vivienda para saber a ciencia cierta qué datos reales tenemos en el pueblo de cara al futuro y saber de alguna manera qué necesidades vamos a tener dentro de unos años.