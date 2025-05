Absuelven al hijo que vendió bienes de su padre muerto a espaldas de su familia

David González Viernes, 2 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

No hubo delito. El vitoriano procesado por vender varios bienes pertenecientes a su padre fallecido, y hacerlo supuestamente a espaldas de otros herederos, se ha ... librado del castigo penal. No así de la censura de sus familiares directos. «Ya no tengo contacto con ellos. Se me dejó como enemigo público», expresó durante la vista oral, convocada por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria el pasado 24 de abril.

El ahora absuelto vendió a un marchante del Rastro de Madrid un lote compuesto por un cuadro de un artista valenciano (Pepe Barrachina), un mueble castellano bargueño y otros enseres. Pactaron 1.150 euros. No avisó a nadie y sus hermanos le denunciaron ante la Justicia por entender que se lucró a sus espaldas. Era febrero de 2019. Durante la instrucción, un perito presentado por estos parientes evaluó en «más de 40.000 euros» el precio real de la mercancía. Por ello, el comprador figuraba también como procesado. La magistrada Beatriz Román ha absuelto a ambos. Al hijo, de «un delito continuado de estafa impropia» por el que se enfrentaba a un año de prisión. Y al comerciante, de «blanqueo de capitales por imprudencia grave». Le pedían seis meses de prisión, 45.000 euros de multa y tres años de inhabilitación para «el ejercicio de industria o comercio». El caso se las traía porque el principal investigado entendió que hubo un «acuerdo tácito» para vaciar el piso, que se encontraba a la venta. Se trataba de un domicilio de 135 metros ubicado en una de las mejores calles de la capital alavesa. Esta familia ahora enfrentada es de clase acomodada. En su turno, este hombre recordó que una hermana –y primera denunciante– ya vendió antes «unas piezas de plata». Ahí reside una de las claves para la sentencia, que puede recurrirse a la Audiencia Provincial de Álava. Recuerda la magistrada Román que «los herederos tenían voluntad de vender la casa, siendo plenamente conscientes de que para ello la casa tenía que estar vacía de enseres». El documento de marzo Y en este punto resultó clave un documento avalado por todos los implicados, fechado el pasado 12 de marzo y presentado justo antes del juicio. En él se acuerda la venta del domicilio familiar. También alude al polémico lote despachado en febrero de 2019 y denunciado a las autoridades judiciales. Hay unas cláusulas de compensación al ahora absuelto para los supuestos de que fuera condenado o no por aquella transacción envenenada. «Lo que equivale a una convalidación de la venta efectuada en su día que sólo se explica si, tal y como asegura el acusado, aquella se verificó con el conocimiento y consentimiento, siquiera tácito del resto de copropietarios, por más que pudiera discreparse en el importe por el que se vendieron los bienes en cuestión», marca la autora del fallo que cierra la guerra legal de esta familia.

