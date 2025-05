Más de 800 personas celebran la cultura del vino en Villabuena de Álava

Ramón Albertus Sábado, 3 de mayo 2025, 14:04 Comenta Compartir

La localidad alavesa de Villabuenacelebra este sábado una multitudinaria cuarta edición de su Villabuena Wine Fest, un evento que aúna la tradición vitivinícola, gastronomía de kilómetro 0 y propuestas culturales dirigidas a todos los públicos. Edorta Lamo, chef al mando de los fogones del Arrea! (Campezo), reconocido con una Estrella Michelín, fue el invitado de lujo y encargado de pronunciar el pregón de bienvenida. «Cuando me llamasteis me dijisteis que me habíais elegido porque mi proyecto, mi vida y mi trabajo se basaba en los tesoros que nos da nuestra tierra, y que eso era algo que compartíamos», dijo el laureado cocinero alavés, que se encuentra detrás de uno de los restaurantes vascos que más eco ha tenido incluso nivel internacional en los últimos años. «Quiero agradeceros y felicitaros por mirar a la tierra, a los ancestros, a la cultura, para crear un producto del que estamos tan orgullosos como es el vino de Rioja Alavesa», dijo en referencia a esa gran cultura bodeguera de la zona.

Esta cita que celebra la cultura de la zona no es una fiesta popular al uso. Una veintena de bodegas participan en una propuesta en la que la entrada (a un precio de 30 euros) incluye una copa, portacopas y un talonario. Además se incluyen dos pintxos (uno del Hotel Viura y un cucurucho de embutidos) y nueve 'puntos' para canjear por vino. En este sentido es un programa más parecido a Ardoaraba, que se celebra en Vitoria en el puente de diciembre.

Villabuena de Álava, con una población de cerca de 300 habitantes, se convierte en un imán entre vecinos de otras localidades y otros puntos de Euskadi a lo largo de la jornada. Según la organización cerca de 800 personas han pasado por la localidad en las primeras horas de la mañana. Además de diferentes catas, el programa cuenta con diferentes charlas. Ese ambiente de «comunión» entre los bodegueros, hosteleros y asistentes, se prolonga por la tarde con un DJ y al concierto de El buen castigo (18.00-19.30), grupo de homenaje a Fito que cuenta con el saxofonista Javier Alzola como miembro. Esta cita cuenta con el respalldo institucional del Ayuntamiento de Villabuena, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco y Fundación Vital.