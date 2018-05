Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee anunciados para Nintendo Switch Pokémon Let's Go: Pikachu para Nintendo Switch / The Pokémon Company Lo nuevo de The Pokémon Company llegará el 16 de noviembre JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 30 mayo 2018, 09:50

The Pokémon Company ha presentado la incursión de Pokémon en Nintendo Switch, aunque dista del RPG tradicional que muchos esperaban. Pokémon: Let's Go Pikachu y Pokémon: Let's Go Eevee adopta el proceso de captura popularizado por Pokémon Go, el juego de realidad aumentada que despertase un fenómeno sin precedentes hará dos años.

Bajo un apartado gráfico tridimensional, discurrirán en la región de Kanto, transitada en ''Pokémon Edición Amarilla'' para Game Boy (1998). Game Freak ha recreado los escenarios y monstruos de bolsillo más representativos, lo que incumbe a los 151 Pokémon originales.

En Pokémon Let's Go no habrá combates aleatorios, pero sí la oportunidad de agenciarnos aquellas criaturas en nuestro camino. Para ello aprovecharemos los giroscopios de Nintendo Switch y sus Joy-Con (también podremos usar botones), gesticulando el lanzamiento de una Pokéball virtual frente al televisor.

Cada título albergará un compañero y diferentes especies / The Pokémon Company

Otra peculiaridad del juego es su componente cooperativo: un amigo puede unirse en cualquier momento, ejecutando lanzamientos combinados o acompañándonos en nuestro viaje: «Podréis entablar combate con otros Entrenadores o también mejorar las probabilidades de capturar Pokémon salvajes si lanzáis vuestras Poké Balls al mismo tiempo».

Si lo preferimos, también podemos usar el accesorio Poké Ball Plus, a imitación del ítem. Sustuye a los Joy-Con, se ilumuna en diferentes colores, vibra y emite sonidos; todo con el propósito de sumergirnos en la aventura: ''Cuando intentes capturar Pokémon, notarás cómo se mueven dentro de la Poké Ball y, en caso de tener éxito, oirás el grito del que hayas atrapado. La Poké Ball Plus cambiará por completo tu forma de vivir la aventura''.

Poké Ball Plus / The Pokémon Company

Por último, Poké Ball Plus granjea la interacción con Pokémon Go para iOS y Android, pudiendo sacar de paseo aquellos Pokémon capturados en el juego de sobremesa (y viceversa). Bastará acercar el teléfono a la consola para transferir monstruos, recibiendo interesantes recompensas entremedias. De hecho, Poké Ball Plus reemplazará al accesorio Pokémon Go Plus!, comercializado en 2016.

Pokémon: Let's Go Pikachu y Pokémon: Let's Go Eevee estarán disponibles el próximo 16 de noviembre. Por su parte, el rumoreado «Pokémon RPG» para Nintendo Switch pospone su lanzamiento a 2019, lo que ha querido compensarse con un título gratuito ya disponible: Pokémon Quest.