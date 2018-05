Pokémon Quest disponible gratis para Nintendo Switch

Pokémon Quest para Nintendo Switch / The Pokémon Company

Un RPG de acción y estética a lo Minecraft, con micropagos

Coincidiendo con el anuncio de Pokémon: Let's Go Pikachu y Pokémon: Let's Go Eevee para Nintendo Switch, The Pokémon Company ha sorprendido con el lanzamiento de Pokémon Quest.

Disponible en la Nintendo eShop de la consola híbrida, se trata de un RPG de acción y estética a lo Minecraft. Nos invita a forma equipo con tres Pokémon para explorar ''Isla Rodacubo« y encontrar tesoros. La peculiaridad es que no tenemos control sobre las criaturas, que se moverán a su aire hasta entrar en combate. Será entonces cuando recurramos a la pantalla táctil para salir victoriosos.

El desempeño de cada Pokémon (se incluyen los 151 monstruos originales) dependerá de sus habilidades, resultando indispensable la localización y empleo de las llamadas ''piedras P'': ''Cada piedra posee un efecto distinto, como hacer que el Pokémon sea más resistente, más fuerte, más veloz... A medida que los Pokémon vayan subiendo de nivel, podrás equiparlos con más piedras P''. El juego también contempla una base personalizable, donde elaborar recetas para atraer a nuevos Pokémon.

Pokémon Quest puede descargarse gratuitamente, aunque ciertos elementos están supeditados a micropagos: desde 2,99 dólares (piedras P) hasta 17,99 dólares el paquete de contenidos más copioso.

Nintendo Switch también recibirá una entrega Pokémon ''tradicional'', con lanzamiento previsto en 2019.