Un niño de 12 años gasta casi 800 euros en Fortnite Los sistemas de control parental son indispensables / Web El padre no borró los datos de la tarjeta de crédito de la consola SARA BORONDO Martes, 26 junio 2018, 14:46

Para realizar compras online en las consolas, móviles y PC es necesario dar los datos de una tarjeta de crédito, pero los expertos recomiendan -además de utilizar las opciones de control parental- borrarlos después, sobre todo si hay menores de edad que puedan realizar posibles compras.

El caso más reciente de padres que han comprobado cómo sus hijos gastaban dinero sin que ellos lo supieran que se ha producido en Gran Bretaña. Según ha informado el diario Birmingham Mail, Harrison introdujo los datos de su tarjeta de crédito para que el chaval hiciese una compra como regalo de su decimosegundo cumpleaños y no los borró después. Tres días después descubrió que su hijo había gastado 691 libras (783 euros) al realizar 81 compras en Fortnite. El modo Battle Royale del juego de Epic es el más popular actualmente entre los adolescentes de todo el mundo y, aunque es gratuito, hay micropagos para comprar paVos, la moneda del juego que permite adquirir distintos aspectos para los personajes y complementos puramente estéticos.

Harrison cree que su banco, NatWest, debió detectar la gran cantidad de pagos y pidió que le reembolsaran el dinero, pero no parece probable que lo consiga ya que, según un portavoz de NatWest, «Comprendemos la situación pero no podemos devolverle el importe de las transacciones reclamadas ya que el uso de la tarjeta fue contrario a nuestras condiciones de uso». Anderson ha querido que su caso tenga repercursión pública y «que sirva como aviso a otros padres para que tengan cuidado», ha dicho en declaraciones al periódico británico.

La mayoría de dispositivos tienen la opción de control parental, aunque en muchas ocasiones no está bien explicado para los no versados en el tema. En el caso de Xbox One, el fabricante de la consola, Microsoft, informa de que se puede administrar el nivel de acceso a pagos de cada usuario con cuenta familiar, de forma que pedirá una clave para poder utilizar la tarjeta o incluso estará desactivado. Estas cuentas familiares comparten configuración con todos los dispositivos Windows 10, con lo que también se pueden evitar compras en otros dispositivos como ordenadores y tablets que utilicen este sistema operativo.