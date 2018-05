The Hungering Deep: Sea of Thieves recibe su primera expansión Sea of Thieves, la aventura de piratería multijugador para Xbox One / Microsoft La exclusiva de RARE para Xbox One incorpora una campaña temporal JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 28 mayo 2018, 13:39

Sea of Thieves es una de las exclusivas más sonadas para Xbox One este año. No obstante, crítica y usuarios coincidieron en su falta de contenidos, lo que comenzará a paliarse mañana mismo. La aventura de piratería multijugador recibirá entonces su primera expansión, The Hungering Deep: «A partir del 29 de mayo, sigue el rastro de los acertijos y rumores para averiguar qué le sucedió al alegre Merrick, el orgulloso dueño de un par de patas de palo».

Dicha campaña estará disponible de forma temporal, por lo que tan sólo los jugadores más avezados accederán a sus recompensas. Para iniciarla, bastará con acercarse al nuevo personaje que encontraremos en la taberna más cercana.

The Hungering Deep incluirá también un nuevo monstruo al que hacer frente durante nuestras travesías, si bien los desarrolladores quieren mantenerlo en secreto: «Corre el rumor de que hay algo viejo, grande y hambriento emergiendo en Sea of Thieves. Mantén el oído bien abierto en las tabernas, ya que un grupo de aventureros autodenominados las Ratas Inmundas ya se han enterado de que algo se agita bajo las olas. ¿Te atreves a descubrir la verdad?».

Otras adiciones de la expansión serán ítems musicales, de interacción y cosméticos. Además de tambores encontraremos «trompetas parlantes, para hacernos oír desde la distancia; banderas, para precisar nuestras indicaciones al resto de la tripulación; cicatrices y nuevos tatuajes, con los que diseñar el pirata que mejor nos represente.

El futuro de Sea of Thieves se concretará el próximo 10 de junio, durante el Xbox E3 2018 Briefing.