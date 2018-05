Red Dead Redemption 2: las claves de un western interactivo Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2 / Rockstar La superproducción de Rockstar Games se lanzará el 26 de octubre para Xbox One y PlayStation 4 JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 29 mayo 2018, 10:34

A estas alturas del curso y a la espera de lo que se presente en Los Ángeles, existe unanimidad respecto a las dos superproducciones del videojuego este año. A un lado el Dios de la Guerra, con 3,1 millones de copias vendidas en 72 horas; al otro Red Dead Redemption, sobre la que acaban de publicarse las primeras impresiones.

Tal es la expectación frente al western de mundo abierto, que muchas editoras han anticipado sus lanzamientos de la campaña navideña. Esto sin importar que hablemos de franquicias multimillonarias, como Call of Duty, cuyo Black Ops IIII cambia noviembre por la primera semana de octubre. También se da el caso de nuevas propiedades intelectuales, retrasadas a 2019 por temor a quedar eclipsadas. Claros ejemplos son Days Gone, de Bend Studio y lo próximo de BioWare (Anthem).

Sea como fuere, toca recapitular cuanto ha trascendido de Red Dead Redemption 2, el proyecto más ambicioso en la fructífera trayectoria de Rockstar Games.

Arthur Morgan

Pese a su nomenclatura, Red Dead Redemption 2no ejerce de secuela, sino de precuela. Rockstar North la refiere en términos de iteración complementaria, de forma que puedan acercarse quienes no disfrutaron del original. Esto no quiere decir que se haya prescindido de cameos o referencias, al contrario: el tercer tráiler muestra al mismísimo John Marston, habiéndose confirmado también las apariciones de Javier Escuella o Bill Williamson.

El protagonista de nuestra historia, en cualquier caso, será Arthur Morgan. Corre el año 1899, cuando el Salvaje Oeste enfrenta sus últimos coletazos. Con la caza de forajidos en su máximo apogeo, la banda comanda por Van Der Linde (alias Dutch) atraviesa su peor momento. Un atraco frustrado pone a sus integrantes en el foco de los agentes federales, al tiempo que aumentan las tensiones internas. En este contexto, Morgan enfrenta la mayor disyuntiva de su vida: mantenerse fiel a la banda o sobrevivir en solitario.

Si consideramos que Morgan es 'la mano derecha' del jefe, la cuestión promete tintes dramáticos.

El campamento base

Las primeras sesiones de juego insisten en la importancia del campamento base, donde una veintena de personajes siguen su propia agenda. Con todo, Rockstar promueve el sentimiento de camaradería, permitiendo que nos inmiscuyamos de forma natural. El cocinero (Pearson) se lamenta por la falta de carne, siendo nuestra elección reponer suministros o continuar con la misión en curso. La línea entre tareas principales y secundarias se difumina, pues ambas influyen en el devenir de los acontecimientos. La moral del campamento está condicionada por la cantidad de víveres, lo que a su vez afecta al trato dispensado por nuestros compañeros. Así, resultarán más o menos reacios a inmiscuirnos en sus próximas pillerías.

Sorprenden también las reacciones de los personajes con menos calado. Como recalca IGN, no esperemos que un ciudadano mantenga su quehacer al encañonarle con una pistola: suplicará por su vida o se defenderá, viéndonos inmersos en un duelo sin cuartel. Además, cada decisión deja mella, emplazándose unas u otras opciones de conversación (en la esquina inferior derecha) según nuestro historial o aproximación al individuo. No es lo mismo encararlo pistola en ristre que a manos vacías, especialmente si se trata de un bandido.

Estas idas y venidas siempre culminan en un campamento que nunca se detiene, evoluciona (como sus integrantes) a cada jornada.

Magno Salvaje Oeste

Hablar del mapa más extenso jamás desarrollado por Rockstar no es moco de pavo, pero es lo que leemos. Al estilo de Breath of the Wild, seremos libres de alcanzar la cordillera nevada en el horizonte, atravesando bosques, desiertos y caudales sin importar el punto de la aventura en que nos encontremos.

Por el camino toparemos con toda clase de fauna, desde ciervos hasta luciérnagas pasando por aguiluchos y osos. Poner pies en polvorosa será lo más aconsejable con estos últimos, si bien el resto son más fáciles de incorporar a nuestra alforja (arco mediante). Leemos en Hobby Consolas que los cadáveres más pequeños pueden colgarse del cinto, mientras que los mayores deberán transportarse a lomos del caballo hasta el campamento, donde serán 'procesados'. Y más nos vale hacerlo rápido, porque un sol abrasador no tardará en hacer efecto sobre la carne, corrompiéndola. Será entonces cuando atraigamos a los carroñeros, dispuestos a reclamar su parte del botín.

La cacería es tan sólo una de las muchas actividades desperdigadas, por supuesto. Los hurtos a pequeña escala estarán a la orden del día, pudiendo irrumpir en asentamientos ajenos. Una vez más, nosotros decidimos si tirar de pistolas o sigilo: no se recompensa igual la cabeza de un ladrón que la de un asesino y tened por seguro que la nuestra quedará señalada en cuanto alguien alerte al Sheriff de turno.

Algo más que una montura

Semejante extensión de terreno obliga a desplazarnos en alto. Porque sí, nuestro caballo volverá a jugar un papel determinante. Redemption 2 quiere que establezcamos una conexión auténtica con la montura, salvaguardándola a como dé lugar. De hecho, su respuesta dependerá del nivel de afinidad alcanzado, facilitándonos la huida en las situaciones más comprometidas (persecuciones inclusive). ¿Y cómo estrecharemos lazos? Acariciándola cuando esté nerviosa, alimentándola puntualmente...

Los caballos también almacenan nuestras pertenencias, así que conviene no perderlos de vista. Se acabó el 'invocarlos' en todo momento y lugar: sólo acudirán a nuestro silbido cuando se encuentren próximos. Al hacerlo constataremos unas animaciones soberbias, así como el impacto de sus cascos sobre terreno seco u encharcado.

Otro aspecto a considerar es la raza del equino, pues cada cual reacciona de forma distinta a la orografía, las condiciones climatológicas o los propio tiroteos.

Delinquiendo en compañía

Los responsables del juego prometen «una nueva experiencia multijugador en mundo abierto«, pero no se han ofrecido más detalles.

Sí que se han descrito los primeros atracos coordinados; de largo, los segmentos más espectaculares del código. El asalto al banco de Valentine, una ciudad pequeña, demuestra tanto la libertad de actuación como la cantidad de factores que pueden hacernos fracasar: ¿Qué tipo de distracción resultará más convincente? ¿Intentamos abrir la caja fuerte u optamos por la fuerza? No hay mucho tiempo para pensar, porque las autoridades están a tiro de piedra.

Lo más común será acabar desenfundando, cuando retorna el modo «Dead Eye»: el gameplay se ralentiza, concediéndonos varios segundos para marcar a nuestros objetivos antes de apretar el gatillo. También podremos apuntar manualmente, parapetándonos cuando sea posible y midiendo los tiempos de recarga. Entre las armas a nuestra disposición encontraremos así revólveres, rifles y escopetas.

A la vanguardia técnica

Hablábamos de las animaciones de nuestro caballo, pero quienes lo han probado también se maravillan con el grado de expresividad facial y modelado de los personajes; la representación del agua, el comportamiento de la fauna o los efectos de iluminación en el tránsito del día a la noche.

Red Dead Redemption 2 interioridades de Xbox One X y PlayStation 4 Pro en mente y eso se nota. Si la optimización del original nos ha dejado estampas hermosas, esperad al 26 de octubre. Por nuestra parte, sólo pedimos un modo foto que nos permita recrearnos en los atardeceres y cielos estrellados del último tráiler.