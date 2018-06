Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party y otros juegos del Nintendo Direct E3 2018 Super Mario Party / Nintendo La multinacional japonesa se ha centrado en el esperado juego de combates JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 12 junio 2018, 19:28

Nintendo ha sido la última compañía en comunicar sus novedades antes de que la gran feria del videojuego (E3). Lo ha hecho con una retransmisión bajo el formato Nintendo Direct, en la que ha repasado los próximos lanzamientos para sus plataformas en el mercado: la exitosa Nintendo Switch y una longeva Nintendo 3DS. Enumeramos todos los anuncios a continuación.

Daemon x Machina: Marvelous firma este juego de mechas bajo estética cartoon. Promete combates espectaculares contra jefes gigantescos, aunque no lo recibiremos hasta 2019.

Torna: The Golden Country es la primera expansión de Xenoblade 2, uno de los JRPG más aclamados de la presente generación. Llegará en septiembre de 2018.

Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee: La traslación de la fórmula Pokémon Go a Nintendo Switch también ha copado minutos, incluyendo el accesorio Poké Ball Plus (incluirá a Mew en exclusiva). Su lanzamiento está previsto el 16 de noviembre.

Super Mario Party: La franquicia del Party Game por excelencia llega a Nintendo Switch aprovechando la interconexión de consolas, lo que permitirá hasta cuatro jugadores simultáneos (dos por máquina). El tráiler de anuncio sugiere infinidad de miniuegos nuevos, muchos de los cuales sacarán partido al giroscopio y acelerómetro del Joy Con. Llegará el 5 de octubre.

Fire Emblem Three Houses es el título de la próxima entrega de la saga, enmarcada en el género RTS. Como es costumbre, incluirá espectaculares secuencias cinemáticas de corte anime. La recibiremos en primavera.

Fortnite: Era un secreto a voces. El Battle Royale por excelencia llega a Nintendo Switch, pudiendo descargarse gratuitamente desde este preciso instante.

Overcooked! 2: La secuela del título multijugador incorporará mecánicas como el lanzamiento de ingredientes o la metamorfosis de cocinas. Podremos descargarlo el 7 de agosto. Otros indies mencionados son el juegos de combates multijugador Killer Queen Black (2018) y la aventura de plataformas Hollow Knight (disponible hoy mismo).

Octopath Traveller: El JRPG de Square Enix se lanzará el 13 de julio, como sabíamos (los impacientes podrán descargar su demostración el 14 de junio).

Próximos lanzamientos: En un vídeo, Nintendo ha recopilado las exclusivas first y third party previstas a corto plazo. Algunas de las mentadas son: Starlink Battle for Atlas, Arena of Valor, Minecraft, Mario+Rabbids Kingdom Battle: Donkey Kong Adventure, Just Dance 2019, Dragon Ball FighterZ, Splatoon 2 Octo Expansion, Captain Toad Treasure Tracker, Crash Bandicoot N'Sane Trilogy, Ninjala, Carcassone, FIFA 19, ARK Survival Evolved, Wasteland 2, Paladins, Fallout Shelter, Dark Souls Remastered, SNK Heroines, Monster Hunters Generations Ultimate, Wolfenstein II: The New Colossus , The Wolrd End With You Final Remix, Megaman 11 y Mario Tennis Aces.

Super Smash Bros. Ultimate: El todos contra todos de Nintendo regresa con el plantel más extenso hasta la fecha. Todos los luchadores (incluidos aquellos disponibles como contenido adicional descargable) volverán a repartir mamporros en la entrega definitiva de la franquicia.

El plantel original será el del juego de Nintendo 64, debiendo desbloquear al resto de púgiles conforme jugamos. Algunos presentan cambios, eso sí, como armas y asistentes de sus últimas aventuras (Cappy en el caso de Mario y las flechas ancestrales en lo que a Link respecta). También se han remozado sus diseños e incorporado nuevos efectos de sonido, animaciones, atuendos, técnicas y movimientos finales.

Respecto a los personajes completamente nuevos se han anunciado Daisy (como ayudante de Peach), Ridley e Inkling Chica, soportada por las Calamarciñas. Algunos de estos ayudantes, por cierto, resultarán imposibles de noquear.

Por último, vuelven muchos de los escenarios clásicos tras haber pasado por chapa y pintura (Splatoon y Breath of the Wild inspiran algunos de los inéditos).

El juego llegará junto al mando de GameCube y será compatible con las consabidas figuras Amiibo. ¿Su lanzamiento? 7 de diciembre de 2018.