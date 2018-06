Devil May Cry 5 anunciado para PS4, Xbox One y PC Devil May Cry 5 / Capcom La serie Hijos de Sparda acaba con una invasión demoníaca en Red Grave City SARA BORONDO Lunes, 11 junio 2018, 15:09

«DMC ha vuelto», gritó la noche del domingo sobre el escenario del Microsoft Theater de Los Angeles Hideaki Itsuno, director de Devil May Cry 5 y de casi todos los juegos de la serie de Capcom. Itsuno liberó así la tensión de varios años de desarrollo en unas cuantas frases en las que ignoraba el capítulo anterior de la serie, desarrollado por el estudio británico Ninja Theory. Matt Walker, productor de Devil May Cry 5, reforzó esta sensación de que en el estudio japonés no gustó la «intromisión» occidental en la serie afirmando a continuación: «han transcurrido diez años desde que salió Devil May Cry 4 y los fans han estado pidiendo una secuela de verdad. Esta es nuestra respuesta, alta y clara: 'Devil May Cry y el señor Itsuno han vuelto».

En este nuevo capítulo, que saldrá a la venta en la primavera de 2019 para Xbox One, PS4 y PC, el protagonista de la serie, Dante, volverá a combatir una demoníaca invasión que empieza con las semillas de un «árbol demoníaco» que está echando sus raíces en Red Grave City. Hasta allí llega Nero, el aliado de Dante que ha perdido su brazo demoníaco y su compañera Nico, sin que se sepa el paradero de Dante. Nero reflexiona acerca de cómo comenzó todo en este juego con el que acaba la serie Hijos de Sparda.

El juego tendrá tres personajes jugables, cada uno con un estilo radicalmente diferente a medida que se apoderan de una ciudad invadida por los demonios.