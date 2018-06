Crackdown 3 retrasa su lanzamiento a febrero de 2019 Crackdown 3 propondrá un mundo abierto futurista, completamente destructible / Microsoft Microsoft promete más información durante su conferencia del E3 2018 JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 8 junio 2018, 10:47

Microsoft Studios ha confirmado los rumores sobre el tercer retraso de Crackdown 3, previsto inicialmente para noviembre de 2017 y pospuesto a 2018 sin fecha concreta. Así lo ha confirmado un representante de Microsoft, quien fija su lanzamiento el próximo febrero:

«La respuesta de nuestros fans al explosivo gameplay de Crackdown 3 ha sido increíble. Para asegurarnos de que reciben la experiencia que merecen, Crackdown 3 se lanzará en febrero de 2019. Compartiremos más información durante el Xbox E3 2018 Briefing«.

Tras los lanzamientos de Sea of Thieves y State of Decay 2, Crackdown 3 era la única exclusiva de peso que restaba a Xbox One este año. La carestía debería corregirse este domingo, cuando los de Redmond anuncien el futuro catálogo de su plataforma (suenan títulos como Halo Infinity, Gears of War 5, Forza Horizon 4 o el retorno de la franquicia Fable).

Crackdown 3 surgió para demostrar el potencial del procesamiento en la nube; una de las bazas con que fue presentada la última consola de Microsoft. Su desarrollo corre a cargo de varios estudios: Sumo Digital, Reagent Games, Cloudgine y Ruffian Games.