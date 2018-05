El E3 2018 de Microsoft: fecha, hora, juegos y predicciones La próxima aventura del Jefe Maestro podría presentarse en el E3 2018 / Microsoft La cita clave del ocio electrónico arranca el 12 de junio en Los Ángeles JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 29 mayo 2018, 15:29

La distribución de stands en el Convention Center de Los Ángeles, donde tendrá lugar la Electronic Entertainment Expo, daba a entender una tibia participación de Microsoft. Ni por asomo. Los de Redmond confirmaron hace unas semanas que éste será su ''mayor E3 de todos los tiempos'', hasta el punto de disponer un espacio propio (Microsoft Theatre) junto al centro de convenciones.

Dicho emplazamiento albergará la habitual conferencia de prensa, «Xbox E3 2018 Briefing«, retransmitida en directo el domingo 10 de junio a las 22:00 horas (España peninsular). También un evento para incondicionales de la marca, Xbox Fan Fest, copado de puestos de juego con las novedades presentadas. Intentamos predecirlas a continuación, recurriendo tanto a la rumorología como a nuestros deseos más fervientes:

Halo 6

Con cinco millones de copias vendidas en cómputo global, no puede decirse que Halo 5: Guardians resultase un fracaso. Cuestión distinta fue su recibimiento por parte de crítica y usuarios, quienes echaron en falta mayor empaque gráfico y brío narrativo. Para muchos, la franquicia perdió enteros tras la marcha de Bungie, por lo que 343 Industries tiene el reto de impulsarla en un género harto competitivo.

El anuncio de Halo 6 (a modo de teaser) es la primera apuesta segura del Xbox media briefing. Su desarrollo comenzó a finales de 2015, pero el retorno del Jefe Maestro podría postergarse hasta 2019, según lo publicado en el blog de 343. Se dice, se comenta, que la sexta iteración principal albergaría un modo Battle Royale, al estilo de PlayerUnknown's Battlegrounds.

Gears of War 5

Insiste Phil Spencer, mandamás de la división Xbox, en que Microsoft Studios es algo más que Halo y Gears of War. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos por los quehaceres de The Coalition, tras el buen trabajo acometido con la cuarta entrega.

El anuncio de Gears of War 5 no parece probable dada la nueva política de Microsoft, por la que tan sólo revelarán aquellos proyectos cercanos a su lanzamiento (recordemos el fiasco de Scalebound). En cualquier caso, varios perfiles profesionales apuntan a Splash Damage como estudio responsable, previamente implicado en el multijugador de Gears of War 4. Otra opción plausible es que el suyo se trate de un capítulo secundario, al estilo de Gears of War: Judgment.

Perfect Dark

¿En qué ocupa su tiempo The Coalition si no es con Gears of War? Un usuario de Resetera, confiable por su historial de filtraciones, asegura el desarrollo de un nuevo Perfect Dark. Se trataría de una entrega en tercera persona, co-producida junto a un estudio sin identificar.

El regreso de Joanna Dark supondría el aprovechamiento de una propiedad intelectual enterrada (como tantas otras), tras el frío recibimiento de Perfect Dark Zero. Se trató aquel de un título apresurado y falto de carisma, por coincidir con el lanzamiento de Xbox 360. ¿Qué mejor oportunidad para compensarnos, aún sin RARE de por medio?

Forza Horizon 4

Playground Games podría ser uno de los estudios con mayor ocupación bajo el seno de Microsoft. Primeramente por Forza Horizon 4, que sucederá al séptimo Motorsport en la irremediable alternancia anual.

Aún sin anuncio oficial, Horizon 4 fue listado por el organismo brasileño de clasificación por edades. Llegaría este otoño tanto a Xbox One como a Windows 10 y se ambientaría en Japón, sacando pleno rendimiento de «la consola más potente del mundo».

Fable

La cancelación de Fable Legends (previa conversión en free to play) y el cierre de Lionhead Studios hizo temer por el futuro de la franquicia. Sin embargo, parece que Playground Games se haya inmerso en la próxima aventura de Albión, denominada en clave ''Wisdom''.

RPG y mundo abierto serían los componentes del proyecto, encargado por Microsoft tras el éxito de Horizon: Zero Dawn. Varias fuentes lo ratificaron a Eurogamer, asegurando además que se tratará de un reboot.

Crackdown 3

Uno de los desarrollos más dilatados de la presente generación, hasta el punto de rumorearse su cese en varias ocasiones. Finalmente, el juego que demostrará el potencial de cloud computing llegará este año, con juego cruzado y dentro de la suscripción Xbox Game Pass.

Vaticinamos su lanzamiento sorpresa, justo después del media briefing y con las dos entregas originales vía retrocompatibilidad. A este respecto, por cierto, esperamos una buena ristra de Xbox Originals listos para su descarga.

Ori and the Will of the Wisps

La secuela de Ori and the Blind Forest es uno de los títulos independientes más esperados de 2018. También una jugosa exclusiva para Microsoft, que debería tener su hueco en la conferencia de prensa (nos conformamos con una fecha de lanzamiento).

Y ojo, porque Moonlight Studios trabaja en algo por anunciar. ¿Se revelará en la feria de Los Ángeles?

The Last Night

Como en ediciones anteriores, esperamos que los de Redmond dediquen bastantes minutos a los desarrolladores independientes. Por mentar otro de los juegos que nos pusieron los dientes largos (y confiando en su disponibilidad más pronto que tarde), incluimos The Last Night.

Por lo pronto destacan sus gráficos, entre el pixel-art y las 3D, así como una estética inspirada en los clásicos de la ciencia ficción (Blade Runner).

Sea of Thieves

Lo nuevo de RARE ha tenido una acogida inmejorable, aunque la mayoría de reseñas achacan falta de interés a largo plazo. Para que Sea of Thieves no resulte un ejercicio de camaradería sin más, los británicos harían bien en concretar el futuro de su mundo abierto.

Una campaña propiamente dicha, que nos sumerja en el universo del juego y añada un propósito a las travesías, sería el añadido más conveniente.

El retorno de Banjo Kazooie

Aquí nos hemos dejado llevar por el corazón. El resurgido género de las plataformas tridimensionales reclama a dos de sus héroes más emblemáticos. Tras el desaguisado de Baches y Cachivaches, el anuncio de Banjoo-Threeie desataría aplausos y provocaría taquicardias; la prueba irrefutable de que Microsoft escucha a sus fans y vuelve a comprometerse con los desarrollos propietarios.

Age of Empires 4

Resetera también da cuenta de un nuevo capítulo en la franquicia insignia de la estrategia. Age of Empires 4 sucedería así a Age of Empires: Definitive Edition, con que Microsoft conmemoró el décimo quinto aniversario del juego original.

Cuestión de hardware

Con la irrupción de Xbox One X el año pasado, el anuncio de una nueva consola parece harto improbable (por mucho que una nueva generación se encuentre en el horno, según CD Projekt). Tampoco confiamos en el cacareado visor de realidad virtual para One, ya que la tecnología dista de resultar cómoda para el salón. No en vano, Spencer ha comentado en varias ocasiones que los cables siguen resultando el gran lastre de la experiencia.

De presentarse nuevo hardware, suponemos, la única posibilidad real es la de un teclado y ratón para Xbox One. Lo único seguro es que Microsoft trabaja para darles soporte, quién sabe sin con el propio Age of Empires 4 como ejemplo práctico.