Bethesda confirma el desarrollo de The Elder Scrolls VI
SARA BORONDO
Lunes, 11 junio 2018, 13:42

Todd Howard, director de Bethesda Game Studios, ha confirmado durante la conferencia de Bethesda en el E3 que se está celebrando en Los Angeles (EE.UU.) que está en desarrollo The Elder Scrolls VI, un nuevo capítulo de una de las series de rol más veteranas y respetadas. Hace ya siete años que salió el juego anterior: The Elder Scrolls V: Skyrim, aunque en este tiempo ha salido el multijugador masivo The Elder Scrolls Online y el juego de cartas The Elder Scroll: Legends.

Lo que no se sabe todavía es el nombre completo de este nuevo capítulo, que tradicionalmente hace referencia a la región de Tamriel -el continente ficticio en el que se ambienta la serie- en la que transcurre la acción. Probablemente sea en una de las zonas que aún no ha aparecido, aunque la reciente inclusión de las islas Estivalia (Sommerset en el original inglés) ha ampliado el mapa de Tamriel.

El vídeo del anuncio, de apenas unos segundos de duración, se incluyó en un apartado que Howard definió como juegos «que van más allá de este año» lo que apunta a que el juego tardará en llegar al menos un par de años y que incluso es probable que salga ya para la siguiente generación de consolas.