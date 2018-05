'The Last of Us 2' y todos los videojuegos que Sony presentará en el E3 The Last of Us: Part 2 / Playstation La gran feria del videojuego tendrá lugar del 12 al 14 de junio en Los Ángeles JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 29 mayo 2018, 16:59

El E3 2018, evento clave para la industria del ocio electrónico, se celebrará del 12 al 14 de junio en el Convention Center de Los Ángeles. Como cada año, las principales editoras mostrarán sus novedades para los próximos meses.

Incluida Sony, quienes están firmando uno de sus mejores años en cuanto a catálogo exclusivo: God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man… ¿Qué ases guardan bajo la manga para mantener el liderato con PlayStation 4? Reservad la madrugada del 11 al 12 de junio (03:00, hora peninsular española) para descubrirlo.

Ghost of Tsushima

Tras Rocket: Robot on Wheels (Nintendo 64), Sucker Punch se convirtió en estudio insignia para Sony. Suyas fueron las trilogías Sly Cooper e Infamous, cuya última entrega recibimos en 2014. Los de Bellevue mantuvieron silencio hasta el pasado octubre, cuando se anunció Ghost of Tsushima. Ambientada en el Japón de 1.274, cuando el ejército mongol se apoderó de la isla de Tsushima, esta aventura nos meterá en la piel del samurái Jin. ¿Aprovechará Sony para ponerle fecha de lanzamiento?

MediEvil

Pese a la polémica, las remasterizaciones se encuentran a la orden del día. Tras la excelente acogida de Shadow of the Colossus, Sony nos deleitará con uno de sus héroes más carismáticos (a la par que olvidados): Sir Daniel Fortesque. El proyecto se reveló durante la pasada PlayStation Experience, rumoreándose la inclusión de las dos entregas aparecidas para PSOne: MediEvil (1998) y MediEvil 2 (2000). El inminente media briefing podría sacarnos de dudas.

The Last of Us: Part 2

La multinacional japonesa tiene en sus manos hacerse con la feria angelina. Le bastaría con un primer gameplay de The Last of Us: Part 2, coronado por su fecha de lanzamiento. El perfeccionismo (y dilatados desarrollos) de Naughty Dog juegan a la contra, no obstante, por lo que nos conformamos con cualquier pizca de información. De primeras sabemos que abordará «una historia de odio», con Ellie como protagonista indiscutible.

Shadows Die Twice

Shadow Die Twice fue uno de los anuncios más sonados durante los últimos The Game Awards. Lo nuevo de From Software se mostró con un inquietante (y críptico) teaser, que muchos han interpretado como la secuela de Bloodborne. Su exclusividad para la sobremesa de Sony estaría garantizada de ser así, aunque el director del original (Hidetaka Miyazaki) no está muy por la labor de embarcarse en otro desarrollo «souls-like». Al menos por un tiempo.

Dreams

Dreams es el título más misterioso de Media Molecule, responsables de Little Big Planet. Lo poco que hemos visto tras su anuncio, allá por 2013, no ha conseguido sacarnos de dudas. En cualquier caso, mantendrá el espíritu de creación que siempre ha caracterizado a los británicos: «Explora y juega dentro de los sueños de la gente (y crea y comparte los tuyos) en un espacio fluido y abierto repleto de creatividad y posibilidades infinitas». Una fecha de lanzamiento, seis años después, demostraría que Dreams es algo más que un sueño.

Death Stranding

Referido a estas alturas como la última «ida de olla» de Kojima, Death Stranding es otra de esas exclusivas a largo plazo. Tras su divorcio de Konami, el creativo nipón no está para prisas, pero eso no impedirá que sepamos algo más sobre nueva propiedad intelectual. Esperad una cinemática de quince minutos, repleta de misterios y rostros conocidos (Norman Reedus, Mads Mikkelsen y Guillermo Del Toro inclusive).

Days Gone

Days Gone es el enésimo juego de supervivencia en mundo abierto, con millares de muertos vivientes en pantalla. Su lanzamiento se ha pospuesto hasta 2019, por no encontrarle hueco en la saturada campaña navideña. (Red Dead Redemption 2 sigue haciéndose notar) Sus responsables son Bend Studio, quienes responden por atrocidades como Bubsy 3D… y varias entregas secundarias, dentro de las franquicias Syphon Filter, Resistance y Uncharted.

Spider-Man

El hombre araña podría abrir la conferencia de Sony, espectacular gameplay mediante. Insomniac Games tiene entre manos el mejor videojuego inspirado en el personaje de Marvel, al menos si se atiene al armazón del fantástico Sunset Overdrive. Del juego (a la venta el 7 de septiembre) conocemos aspectos como un sistema de progresión basado en puntos de experiencia; un mapa de proporciones bíblicas; la inclusión de Mary Jane como personaje controlable; los encargos de ciudadanos como misiones secundarias y combates tremendamente dinámicos.

Final Fantasy VII Remake

Menos información ha trascendido sobre Final Fantasy VII Remake, cuyo desarrollo se intuye tortuoso. Square Enix comentó que nos llegaría en tres capítulos para no hacernos esperar demasiado, pero no podemos darlo por seguro. Los últimos rumores apuntan a finales de 2019, bajo un mapa de mundo abierto que tal vez veamos en junio.