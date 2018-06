E3 2018: Sigue la conferencia de Sony en directo PlayStation estará presente en la Electronic Entertainment Expo / Sony The Last of Us: Part 2 entre los títulos más prometedores del evento EL CORREO Lunes, 4 junio 2018, 14:50

Sony participará de la Electronic Entertainment Expo, a celebrarse en Los Ángeles del 12 al 14 de junio.

Antes, la editora ofrecerá una conferencia de prensa en la que anunciará sus novedades para los próximos meses. Si queréis seguirla en directo, acceded a esta página en la madrugada de lunes 11 al martes 12 de junio (03:00 horas peninsulares).

Entre los títulos que podrían referirse encontramos The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, Days Gone, Dreams o Death Stranding entre otros (consultad nuestras predicciones para saber más).