E3 2018: Battlefield V, Anthem y Star Wars entre las apuestas de EA Anthem, el nuevo proyecto de BioWare / EA La editora celebrá su propio evento, EA Play, en el marco de la feria angelina JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 30 mayo 2018, 13:44

La Electronic Entertainment Expo, cita por antonomasia del ocio electrónico, celebrará su edición de 2018 entre el 12 y el 14 de junio. Antes, las principales editoras mostrarán sus novedades para los próximos meses, en el marco de conferencias de prensa.

Electronic Arts apostará nuevamente por un evento paralelo, «EA Play», que arrancará el 9 junio a las 21:00 horas peninsulares. Aquí algunos de los juegos confirmados (o plausibles) por parte de los de Redwood City.

Anthem

Indiscutiblemente, el juego estrella de la presentación. Anthem nos puso los dientes largos con su primer gameplay, a modo de broche en el pasado media briefing de Microsoft. Desde entonces, lo nuevo de BioWare se ha visto envuelto en la polémica: primero por un retraso a 2019 que sus responsables negaron como tal; segundo por la espantada (reiterada) de su guionista. Pero Drew Karpyshyn no ha sido el único en abandonar el barco: Mike Laidlaw (director creativo de Dragon Age) se marchó a finales de 2017, meses después que Aaryn Flynn (consejero general).

Corra o no riesgo su desarrollo, lo cierto es que Anthem sigue pintando prometedor; por su músculo técnico y su gameplay compartido en mundo abierto, a medio camino entre la acción y el RPG. ¿Podrá plantar cara al todopoderoso Destiny?

EA Sports

Las nuevas iteraciones de EA Sports son apuesta indiscutible cada E3. No en vano, la editora refiere a FIFA 19 entre los juegos que mostrará el próximo junio. De este último podemos esperar una tercera temporada de «El Camino»; el retorno de modalidades tan populares como «FUT» o la inclusión de climatología dinámica.

Madden NFL, NHL, PGA Tour, EA Sports UFC y NBA Live también deberían copar minutos, aunque el simulador de baloncesto sigue teniéndolo complicado frente al rey indiscutible del género: NBA 2K.

Battlefield V

Otro título confirmado es Battlefield V. Siguiendo los pasos del último Call of Duty, el shooter se ambientará en la Segunda Guerra Mundial, aunque sin prescindir de campaña para un jugador.

Por supuesto, el multijugador volverá a copar todo el protagonismo, amén de incorporarse eventos, mapas, modalidades y recompensas de forma gratuita (adiós a los pases de temporada).

Star Wars

La Guerra de las Galaxias sigue siendo una de las licencias más provechosas para EA, pese a la polémica de las loot boxes en Battlefront 2 y los continuados retrasos de los proyectos en curso. ¿Podemos esperar un Star Wars: Battlefront 3 este otoño? Que DICE trabaje en un nuevo sistema de progresión invita a pensar lo contrario. Los directivos de la editora tal vez prefieran que se calmen las aguas antes de apresurar una nueva iteración, máxime tras las críticas a una campaña no del todo inspirada.

En lo que a Respawn Entertainment (responsables de Titanfall) respecta, su título de acción recibió ventana de lanzamiento el pasado enero: llegará durante el año fiscal de 2020, esto es, entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Así, confiamos en vislumbrar un primer gameplay del proyecto, comandado por el director de God of War III, Stig Asmussen.

Pero el desarrollo más controvertido es el otrora comandado a Visceral Games, con Amy Hennig como guionista. Aquella aventura de acción fue descartada por EA, quien la consideró poco acorde a las tendencias comerciales. Como resultado, EA Vancouver ha tomado el relevo, con la condición de un mundo abierto que pueda rentabilizarse a largo plazo. Las contrataciones siguen abiertas.

Dragon Age 4

También a largo plazo se espera Dragon Age 4, cuyo desarrollo fue confirmado por Mark Darrah (productor ejecutivo de la franquicia) el pasado enero: «BioWare trabaja tanto en Anthem como en el próximo de Dragon Age. Estamos deseando mostraros más».

A lo anterior, Casey Hudson (general manager del estudio) añadió: «Leyendo mucho feedback sobre Dragon Age. Creo que os tranquilizará saber que el equipo está manos a la obra, centrado en la trama y los personajes. Demasiado pronto para entrar en detalles pero buscamos una narrativa que evolucione más allá de la historia principal».

Si tenemos que apostar, diríamos que Dragon Age 4 tardará en mostrarse.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3

Hay ocasiones en que las cadenas de distribución se adelantan al anuncio oficial. Así ha ocurrido con Plants vs. Zombies: Garden Wafare 3, referida en la descripción del cómic Plants vs. Zombies Volume 2: ''Paul Tobin vuelve a escribir el cómic oficial de la franquicia, que sirve de puente a los juegos PvZ: GW2 y PvZ: GW3''.

Blanco y en botella: el shooter competitivo copará minutos del EA Play media briefing.

Burnout

Tristemente, Criterion se ha convertido en estudio de soporte para Electronic Arts, una vez cancelado su videojuego de deportes extremos. Como la esperanza es lo último que se pierde, y a tenor del lanzamiento de Burnout Paradise Remastered, parte de la redacción confía en el resurgir de la franquicia de conducción. ¿Son las ventas de la remasterización un termómetro de interés? Quizás lo descubramos en junio.

Need for Speed

Need for Speed es una de las sagas EA que más altibajos ha sufrido. Su agotamiento llevó a varios remakes, de factura sobresaliente y mejor acogida, pero Ghost Games no supo recoger el testigo. Las últimas entregas se han movido entre lo competitivo y lo palomitero, a imitación de Fast & Furious, recibiendo más palos que vítores.

Sea como fuere, parece que el estudio sueco seguirá al mando, con un juego de tintes narrativos similar a ''Payback''. Así lo apunta la oferta de empleo hecha pública (quizás demasiado tarde como para un lanzamiento este año).

Los Sims 4

El comunicado de prensa sobre EA Play también menciona a Los Sims 4, revitalizados por su llegada a consolas (el pasado noviembre) y la expansión ''Perros y Gatos''. The Sims Studio parece tener cuerda para rato.

EA Originals

El sello originals surgió tras el éxito de Unravel, un desarrollo tan enternecedor como preciosista. Las buenas críticas a «Fe» y «A Way Out» no han hecho sino afianzar el apoyo de Electronic Arts a la comunidad independiente. Esperad (siquiera) un par de anuncios.

EA Mobile

Los juegos para móviles siguen brindando alegrías a la editora. En catálogo encontramos franquicias como la propia Plants vs. Zombies (Heroes), Real Racing, FIFA (Mobile), Los Sims (Mobile), Bejeweled (Stars), Sim City (Build It), Peggle (Blast), Los Simpsons (Springfield), Star Wars (Galaxy of Heroes) o Need for Speed (No Limits).

¿Qué tal un ''Plants vs. Zombies 3'' o ''Real Racing 4'', dado el tiempo transcurrido desde las últimas entregas?