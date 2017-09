Conoce a los concursantes vascos de 'Gran Hermano Revolution' Los 100 concursantes de Gran Hermano Revolution, donde hay 6 vascos. El reality arranca su edición número 18 con una novedad y es que actualmente hay 100 personas en la casa BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 19 septiembre 2017, 18:29

Guadalix de la Sierra abre un año más sus puertas para recibir a los concursantes de 'Gran Hermano Revolution'. Una edición que ha querido romper con todos los estereotipos y es que ya están conviviendo 100 personas en la casa de Guadálix, la más espaciosa de las 18 ediciones. Hoy se decidirá todo y, por primera vez en la historia de 'Gran Hermano', el público elegirá a uno de los concursantes para quedarse definitivamente. La gran pregunta que surge ahora es: ¿Cuántos se quedarán a vivir en la casa? Entre los aspirantes, hay 6 vascos que lucharán por ser uno de los elegidos.

Según parece, solo 16 concursantes habitarán la casa de Guadalix en esta nueva edición de 'Gran Hermano'. Uno de ellos será elegido por la audiencia, otro por los propios aspirantes, donde tendrá que haber consenso, y el resto por el equipo de cásting.

1

Eulogio Barandiarán. 45 años. Reside en Leioa y es profesor en la Universidad de Deusto.

Eulogio Barandiarán nació en Francia de padres españoles y reside en Leioa. «Tengo mi nervio y mi mala leche», reconoce en el cásting y señala que en las 18 ediciones de 'Gran Hermano' no ha habido nadie como él. Es Licenciado en Marketing y Empresariales, y diplomado en Psicología y Finanzas Internacionales en Estados Unidos. Además, trabaja como profesor de Marketing Internacional en la Universidad de Deusto.

Dice que entra en la casa con la intención de aportar buen rollo y se define como una persona a la que le gusta aprender y experimentar cosas nuevas.

2

Joanna Vila. 27 años. Santurtzi. Actualmente está estudiando para ser auxiliar de enfermería.

Joanna Vila tiene 27 años y vive en Santurtzi. «Físicamente soy una chica normal pero con mi personalidad ganó mogollón de puntos.», ha afirmado en su video. Además, se considera una chica «muy visceral y pasional». Esta joven vizcaína adora los animales y le encanta a viajar. Además, cree que 'Gran Hermano' puede ser una experiencia que el cambie la vida.

3

Jon Ander Rodríguez. 22 años. Barakaldo. Estudiante de Bellas Artes.

Jon Ander Rodríguez es un joven de Barakaldo. Estudiante de Bellas Artes. «No me gusta que me prohíban». Se considera un «desastre» y reconoce que no le importa la suciedad. Además, le encantan los videojuegos y el arte. Su principal objetivo en la casa de 'Gran Hermano' es pasárselo bien.

4

Paula Manrique. 23 años. Bilbao. Estudiante de periodismo.

Paula Manrique tiene 23 años y es bilbaína. «La gente dice que tengo una personalidad arrolladora», ha dicho en su vídeo. Además, reconoce que es muy maniática y que le gusta ser el centro de atención. También se define como una chica coqueta y con carácter.

5

Raúl Gómez. 36 años. Bilbao. Mecánico y propietario de una cafetería.

Raúl Gómez tiene 36 años y es de Bilbao. Hace 3 años montó un bar aunque confiesa que aún vive con sus padres. Reconoce que le encanta bailar y que siempre que tiene la oportunidad lo hace. Las txosnas de la Semana Grande bilbaína es uno de sus escenarios favoritos para bailar.

Además, cuenta que es un 'manitas' y que le encanta arreglar objetos. Entra en 'Gran Hermano' en busca de nuevas emociones.

6

Rosa Cuenca. 43 años. Barakaldo. Se define como una persona con una gran vitalidad.

Rosa Cuenca es de Barakaldo, tiene 43 años, es administrativa, madre de una niña y divorciada. Se define como una mujer muy vital, con mucho carácter y pasional, firme y muy tenaz. Además, cuenta que es una caja de sorpresas y que hay que conocerla.

Aspirantes

Entre concursantes de la nueva edición del reality hay varios que tienen una historia fuera del concurso y que el programa ha querido aprovechar.

En esta edición se ha producido el reencuentro entre una madre y su hijo que llevan meses sin hablarse después de que este cortara con su exnovia, a la que la madre cogió mucho cariño. Para sorpresa de ambos, la expareja, que tampoco se habla con el chico, también está en la casa.

También hay una expareja que convive en el mismo edificio y que terminó su relación después de que el joven se marchara con otra chica, aunque ella sigue enamorada de él.

La comunidad LGTBI también está representada en esta edición con la presencia de un travesti y varios jóvenes que se han declarado homosexuales, como Isaac Muñoz, de etnia gitana, o Jiazhen Wu (Samuel), un joven chino que vive en Sevilla.

La gala de esta noche (22:00 horas. Telecinco) será de salida hasta que queden los concursantes oficiales de la nueva edición de 'Gran Hermano'.