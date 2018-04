Todas las canciones y países de Eurovision 2018

Esta es la lista oficial de las canciones de los 43 países participantes en el Festival de Eurovision 2018, con su videoclip incluido, para que puedas ver y oir cómo son las canciones de los representantes de cada país.

1 Gromee feat. Lukas Meijer

Light Me Up, es la canción representante de Polonia.

2 Eugent Bushpepa

Mall, es la canción representante de Albania

3 Sevak Khanagyan

Qami, es la canción representante de Armenia

4 Ethno-Jazz Band Iriao

For You, es la canción representante de Georgia

5 Aisel

X My Heart, es la canción representante de Azerbaijan

6 Mikolas Josef

Lie To Me, es la canción representante de Czech Republic

7 Alexander Rybak

That's How You Write A Song, es la canción representante de Noruega

8 ZiBBZ

Stones, es la canción representante de Suiza.

9 Madame Monsieur

Mercy, es la canción representante de Francia.

10 Eleni Foureira

Fuego, es la canción representante de Chipre.

11 Ieva Zasimauskaitė

When We're Old, esla canción representante deLituania.

12 DoReDos

My Lucky Day, es la canción representante de Moldavia.

13 EQUINOX

Bones, es la canción representante de Bulgaria.

14 Amaia y Alfred

Tu Canción, es la canción representante de España.

15 Julia Samoylova

I Won't Break, es la canción representante de Rusia.

16 Vanja Radovanovic

Inje, es la canción representante de Montenegro.

17 Netta

TOY, es la canción representante de Israel.

18 Eye Cue

Lost And Found, es la canción representante de Macedonia,

19 Ermal Meta e Fabrizio Moro

Non Mi Avete Fatto Niente, es la canción representante de Italia.

20 Benjamin Ingrosso

Dance You Off, es la canción representante de Suecia.

21 Michael Schulte

You Let Me Walk Alone, es la canción representante de Alemania.

22 Jessika (feat. Jenifer Brening)

Who We Are, es la canción representante de San Marino.

23 Laura Rizzotto

Funny Girl, es la canción representante de Letonia.

24 Ryan O'Shaughnessy

Together, es la canción representante de Irlanda.

25 Christabelle

Taboo, es la canción representante de Malta.

26 AWS

Viszlát Nyár, es la canción representante de Hungría.

27 Yianna Terzi

Oniro Mou, es la canción representante de Grecia.

28 ALEKSEEV

FOREVER, es la canción representante de Bielorusia.

29 Saara Aalto

Monsters, es la canción representante de Finlandia.

30 Cesár Sampson

Nobody But You, es la canción representante de Austria.

31 Cláudia Pascoal

O Jardim, es la canción representante de Portugal.

32 Jessica Mauboy

We Got Love, es la canción representante de Australia.

33 Waylon

Outlaw In 'Em, es la canción representante de los Países Bajos.

34 SuRie

Storm, es la canción representante del Reino Unido.

35 Franka

Crazy, es la canción representante de Croacia.

36 Sennek

A Matter Of Time, es la canción representante de Bélgica.

37 Elina Nechayeva

La Forza, es la canción representante de Estonia.

38 Ari Ólafsson

Our Choice, es la canción representante de Islandia.

39 The Humans

Goodbye, es la canción representante de Rumanía.

40 Sanja Ilić & Balkanika

Nova Deca, es la canción representante de Serbia.

41 MELOVIN

Under The Ladder, es la canción representante de Ucrania.

42 Lea Sirk

Hvala, ne, es la canción representante de Eslovenia.

43 Rasmussen

Higher Ground, es la canción representante de Dinamarca.