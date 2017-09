‘Imagine’ de Lennon se convierte en un libro infantil Una de las ilustraciones del libro. Publicado ayer coincidiendo con el Día Internacional de la Paz, está ilustrado por el francés Jean Jullien e incluye un prólogo de Yoko Ono RAMÓN ALBERTUS Viernes, 22 septiembre 2017, 02:30

‘Imagine’ de John Lennon es su mayor éxito tras los Beatles. Y casi 36 años después de su salida sigue siendo un himno por la paz. Ahora la canción más famosa del beatle se vuelve tinta. Se convierte en el libro ilustrado ‘Imagine’, para el público más joven (de 3 a 12 años) y está a la venta desde ayer, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz. Los royalties estarán destinados a Amnistía Internacional.

Las ilustraciones del libro corren a cargo del diseñador francés Jean Jullien, que acompañan a los versos del himno pacifista. Una paloma con una rama de olivo en su pico – «la paloma de este libro, que acepta a todos los demás pájaros», dice Yoko en el prólogo– recorre las 33 páginas. Desde la editorial Flamboyant aseguran que Jean Jullien quiere ceder el protagonismo del libro «a la figura de John Lennon y Yoko Ono y al mensaje del álbum: la paz».

«Es un libro es muy especial para mí. El texto lo escribió John, mi marido, y me alegra mucho verlo ilustrado en este hermoso álbum», escribe Yoko Ono al inicio, que advierte de la vigencia de aquellos versos. «Hoy en día necesitamos la paz más que nunca, por lo que creo que sus palabras siguen siendo muy importantes».

Jean Jullien, el ilustrador por la paz

La editorial barcelonesa Flamboyant–que publica cuentos infantiles y libros de conocimiento que tratan temas como la naturaleza– tiene su oficina en las Ramblas. Cuando hace un mes un yihadista sembró el terror al volante de una furgoneta se encontraban trabajando allí en un libro ilustrado que habla precisamente sobre la paz. «No hemos querido vincularlo, solo fue una casualidad», explican desde la editorial.

Imágenes del libro,

Y es que a veces hay casualidades indeseables. Si el libro tiene un mensaje pacifista también lo tiene una de las ilustraciones más conocidas de Jean Jullien, que inundó las redes sociales cuando se produjeron los atentados de París. Se trata del dibujo de la Torre Eiffel acoplado como parte del símbolo de la paz.

Anteriormente, tras el atentado en la sede del semanario satírico 'Charlie Hebdo', otro dibujo de Jean Jullien –un lápiz frente al disparo de una ametralladora– se convirtió en otro emblema contra el terrorismo yihadista. «Ambos dibujos fueron una reacción humana e instintiva», afirmaba entonces el ilustrador francés, que no deja de imaginar a todo el mundo viviendo en paz. ‘Imagine all the people living life in peace...’