Iglesias: «El día en que dejemos de dar miedo seremos uno más»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que es necesaria la formación de "un Gobierno", aunque ha asegurado que también "hace falta que el Partido Popular no siga gobernando" en un mitin de apoyo a En Marea para las elecciones gallegas celebrado en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña.

Arropado por medio millar de personas al grito de "Se nota, se siente, Pablo presidente", Iglesias ha valorado la situación política actual del país y ha recordado los casos del exministro José Manuel Soria, que dejó el cargo tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá; de la exalcaldesa de Valencia de Rita Barberá, que ha dejado el PP pero no su escaño en el Senado tras ser investigada por el Tribunal Supremo, o del candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que "aparecía en una fotografía con un narcotraficante", dijo.

"Eso es mucho más importante a que no haya gobierno", afirmó, y agregó que en la actualidad en el conjunto del Estado existe una "cuestión territorial que no se puede resolver con imposiciones y centralismos" sino con "mecanismos democráticos y fraternidad". Censuró a los que piensan que existe un problema con el "tono" porque eso significa que "no importa lo que digas y lo que hagas, sino el tono" aunque se realicen comportamientos ilícitos que atribuye a otras formaciones. Reconoció que las autodenominadas fuerzas del cambio dan "miedo" a los "poderosos", pues sostiene que son estos los que en realidad gobiernan basados en intereses económicos.

"El día en que dejemos de dar miedo, seremos uno más y no tendremos ningún sentido como fuerza política. La política tiene que ver con elegir con quién estás, porque no se puede estar con todos a la vez. Es imposible ser decente en política sin dejar de dar miedo a los sinvergüenzas que han estado robando a la gente", ha abundado. Pablo Iglesias ha acusado a Ciudadanos de ser "equipo filial del Partido Popular" y ha exigido al PSOE que elija si prefiere las fuerzas de izquierda o las de derecha, que vincula con C's y el PP.