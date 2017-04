Hollande pide el voto para Macron «frente a los riesgos» que representa Le Pen

El presidente de Francia, François Hollande, ha pedido hoy el voto para su exministro de Economía Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las presidenciales para frenar la división que a su juicio representaría la victoria de la ultraderechista Marine Le Pen.

"Frente a los riesgos que supondría la victoria de Le Pen no sirve callarse o refugiarse en la indiferencia. Hay que movilizarse. Votaré por Emmanuel Macron", ha asegurado Hollande en una solemne alocución televisada desde el Palacio del Elíseo.

El presidente dibujó un panorama sombrío para Francia en caso de victoria de la candidata del Frente Nacional. Aseguró que supondría "un peligro" para el país "por su historia, sus métodos y los vínculos que tiene con grupos extremistas de toda Europa".

Hollande señaló que el programa de Le Pen haría perder poder adquisitivo a los ciudadanos porque implicaría la salida del euro, pero también se traduciría en "la supresión de miles de empleos" porque preconiza el proteccionismo.

La imposición de impuestos a las importaciones que figura en el proyecto de Le Pen "se traducirá en un incremento de los precios sin precedentes que perjudicaría a los más frágiles". El presidente señaló, asimismo, que existe "un peligro de aislamiento de Francia y de ruptura en la Unión Europea".

En un momento en el que su país soporta una elevada amenaza terrorista que "exige la solidaridad y la cohesión de todos", Hollande consideró que "la extrema derecha dividiría a Francia y estigmatizaría a parte de los ciudadanos a causa de sus orígenes o su religión".

Frente a esas amenazas, el presidente aseguró que el socioliberal Macron "es la persona que defiende los valores que permitirían unir a los franceses en este periodo tan grave en Francia, Europa y el mundo", por lo que agradeció a todos los responsables políticos que han pedido ya votar por él.

"Lo que nos jugamos es nuestra concepción de Francia, la unidad de nuestra nación, la pertenencia en Europa y su lugar en el mundo. Todo lo que he tratado de conservar en mi mandato", señaló.

Valls reconoce «el fin de una historia» del PS

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha admitido este lunes que el Partido Socialista (PS) vive "el fin de una historia" debido a los malos resultados obtenidos por su candidato, Benoit Hamon, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, en la que sumó un 7%.

En declaraciones a la prensa, Valls ha confesado que está "triste" por el PS y "por todos aquellos que han hecho su aportación" al Gobierno socialista saliente, al que él perteneció hasta las elecciones primarias de la formación política. "Es el fin de una historia", ha dicho.

Aunque se ha mostrado "satisfecho" con su mandato como primer ministro, ha considerado que la responsabilidad por el desempeño electoral de Hamon debe ser compartida. No obstante, ha defendido sus críticas al candidato socialista durante la campaña: "¿Se imaginan un político que no dé su opinión?".

Para Valls el error ha sido que "desde el referéndum sobre Maastricht en 1992 no hemos aprendido la lección sobre lo que debe ser la izquierda". "No hemos asumido lo que somos. Aquellos que no comparten nuestras ideas sobre Europa o sobre la económica ¿pueden ser de la misma familia política? Yo creo que no", ha indicado.

A este respecto, ha criticado el planteamiento electoral del PS. "Cuando uno hace una campaña de extrema izquierda o a la izquierda de la izquierda recoge lo que ha sembrado, creo yo. Un candidato del PS debería adoptar una posición central", ha sostenido el líder francés.

Dastis se alegra del triunfo de Macron

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este lunes que "si se confirman las tendencias" y Emmanuel Macron gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas "es una buena noticia porque el señor Macron tiene un proyecto para Europa que es el que más se parece al que tiene el Gobierno español".

Dastis se ha expresado así en declaraciones a la Cadena Ser, después de dejar claro que "hay que ser prudente" porque sólo se ha celebrado la primera vuelta y que la elección del presidente francés compete a los ciudadanos de este país, de manera que el Gobierno español "acepta cualquiera que sea el resultado".

No obstante, Dastis no ha querido analizar los resultados como un fin del bipartidismo clásico y ha llamado a esperar a las elecciones legislativas antes de sacar conclusiones, especialmente en lo relativo a los republicanos, el partido conservador francés.

Es más, ha opinado que en el resultado de Fillon "las circunstancias del candidato han tenido bastante que ver con el resultado" -en alusión a la investigación judicial de que es objeto por pagar sueldos a su esposa e hijos como asistentes parlamentarios-. Sin embargo, no ha llegado a decir que esto haya sido lo determinante y ha preferido esperar a las legislativas de junio.

La UE felicita a Macron

Los representantes de las instituciones europeas felicitaron al socioliberal Emmanuel Macron por ganar la primera vuelta de las presidenciales francesas y confiaron en que se imponga de nuevo en la segunda ronda, frente a la ultraderechista Marine Le Pen.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, felicitó a Macron "por su resultado en la primera vuelta y le deseó ánimo para el futuro", dijo el portavoz comunitario Margaritis Schinas a través de la red social Twitter.

.@JunckerEU a félicité @EmmanuelMacron pour son résultat au premièr tour et lui a souhaité bon courage pour la suite. #Presidentielle2017 — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 23 de abril de 2017

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, dijo también en Twitter que "ver las banderas de Francia y la UE saludar el resultado de Macron es la esperanza y futuro de nuestra generación".

Voir les drapeaux de la #France et de l'#UE saluer le résultat de @emmanuelmacron, c'est l'espoir et le futur de notre génération — Federica Mogherini (@FedericaMog) 23 de abril de 2017

El excomisario y jefe negociador de la salida de Reino Unido de la UE, Michel Barnier, alertó por su parte de los riesgos que implicaría la victoria de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del próximo 7 de mayo. "Patriotas y europeos, yo confiaría en Emmanuel Macron. Francia debe mantenerse europea," dijo en Twitter.