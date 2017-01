Muguruza vence a Erakovic con sufrimiento

Garbiñe Muguruza, séptima favorita, se impuso a la neozelandesa Marina Erakovic por 7-5 y 6-4 en una hora y 38 minutos para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia.

La campeona de Roland Garros sufrió para deshacerse de su primera rival este año en Melbourne, a quien también había derrotado en estas mismas pistas hace dos temporadas y en la misma instancia.

Garbiñe tuvo que levantar una bola de set en el primer parcial y tras remontar y adjudicárselo en 44 minutos llamó al fisio y decidió irse a los vestuarios para recibir tratamiento.

En la pista Margaret Court sobrevolaron los problemas en el aductor derecho que le hicieron abandonar recientemente en las semifinales de Brisbane contra la francesa Alize Cornet, después de ganar tres duros partidos.

Andy Murray salva su primer compromiso El británico Andy Murray salvó su primer compromiso en el Abierto de Australia al derrotar al ucraniano Illya Marchenko, 93 del mundo, por 7-5, 7-6 (5) y 6-2. El número uno del mundo fue de menos a más en su debut en la Rod Laver Arena. Empezó de forma dubitativa, cediendo el primer juego del encuentro con su saque, cometiendo tres dobles faltas, pero al final se desinhibió y acabó ganando de forma autoritaria. El británico ya se había impuesto a Marchenko en estas mismas pistas hace seis años por un concluyente 6-1, 6-3 y 6-3. Cinco veces finalista en este torneo, Murray compite por duodécima vez en Melbourne y de ganar este año, sería el primer jugador en la historia en lograr el título después de haber perdido en cinco finales. Finalista en Doha recientemente ante el serbio Novak Djokovic, el británico se enfrentará ahora al ruso Andrey Rublev, de 19 años, procedente de la fase previa y una de las jóvenes promesas, que venció al jugador de Taipei Yen-Hsun Lu por 4-6, 6-3, 7-6 (6) y 6-3.

Garbiñe regresó a la pista con el gesto serio y su muslo derecho vendado, y durante varios minutos apenas pudo controlar sus golpes. Erakovic se colocó con ventaja de 3-0 y 4-1, e incluso dispuso de tres oportunidades para marcar el 5-1, cuando la española despertó y logró controlar mejor sus emociones, y mejorar su rendimiento desde el fondo de la pista.

Cinco dobles faltas de Erakovic ayudaron para que Garbiñe obtuviera cuatro roturas. Los 27 golpes ganadores de la española también fueron definitivos para colocarse en la segunda ronda, donde se enfrentará a la estadounidense Samantha Crawford que venció a su compatriota Lauren Davis, 4-6, 6-3 y 6-0.

Carla cumple ante Cepelova

La española Carla Suárez, décima favorita, derrotó a la eslovaca Jana Cepelova, 102 del mundo, por 6-2 y 6-2, para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia. Duda hasta el último momento debido a sus problemas en la articulación posterior superior del hombro derecho, que le impidió participar en los torneos de Brisbane y Sidney, Carla despachó a su primera rival en Melbourne en 72 minutos.

Certera y agresiva al resto, y prudente con su saque para no forzar, Carla rompió el servicio de su rival en cinco ocasiones, cediendo el suyo en una sola ocasión. La jugadora canaria se enfrentará ahora contra la rumana Sorana Cirstea, que venció a la rusa Irina Khromacheva, por 6-2 y 6-1.

Almagro se retira ante Chardy

El español Nicolás Almagro decidió retirarse cuando perdía por 4-0 en la primera ronda del Abierto de Australia ante el francés Jeremy Chardy, y permanecerá de seis a ocho semanas parado. El jugador murciano había llegado tocado a Melbourne y decidió participar pese a todo, pero hoy optó por retirarse a los 23 minutos de encuentro.

Almagro había hecho un buen comienzo de temporada alcanzando los cuartos de final de Doha, ganando al italiano Paolo Lorenzi y al alemán Philipp Kohlschreiber para ceder ante el británico Andy Murray por 7-6 y 7-5. Luego cayó en Sidney en primera ronda ante el alemán Mischa Zverev, por 6-4 y 6-2.

"Desde Doha llevo arrastrando problemas", dijo Almagro tras el encuentro. "Tengo una triple rotura desde el partido contra Murray, me rompí, sóleo, gemelo y la inserción con la rodilla, y al final creen que las compensaciones por jugar, una cosa deriva en otra", explicó.

"Hoy lo notaba, pero me veía capacitado para poder afrontarlo, pero un mal movimiento me ha vuelto a hacer daño, me he resentido y he decidido parar", dijo. "Me han dicho que debo parar de seis a ocho semanas, sin hacer nada. El tiempo cura las heridas", dijo Almagro que en sus nueve participaciones anteriores había llegado a los cuartos de final en 2013 como mejor actuación en Melbourne.