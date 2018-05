120.000 litros de cerveza para saciar la sed en las finales de rugby Enrique Thate (segundo por la izquierda) brinda con amigos en el Ein Prosit. En las finales servirán casi 1.500 litros de cerveza. / Luis Ángel Gómez Unos 50.000 litros más de lo habitual. Los bares de Bilbao disparan los pedidos ante dos días «como de Aste Nagusia» EIDER BURGOS Jueves, 3 mayo 2018, 01:40

«Estamos todos como locos», exclama Patxi Uriarte, mientras revisa el listado de pedidos. Dirige una de las mayores distribuidoras de cerveza en Bilbao, y la semana que viene se les presenta laboriosa: 120.000 litros de espumosa a repartir entre los bares de la villa, 50.000 más que otra semana cualquiera. El motivo, la Challenge y la Champions Cup, las finales de rugby que el próximo 11 y 12 de mayo se disputarán en San Mamés.

Un pedido ingente para un macroeveno que, según las estimaciones, movilizará a 100.000 aficionados del balón ovalado. 'Supporters' de Irlanda, Gales, Inglaterra y Francia que animarán a sus finalistas al son del chin-chin de una pinta.

Porque el rugby no se entiende sin cerveza. Hasta 7,5 litros por aficionado se llegaron a consumir en la final de la Liga Francesa que se disputó en el Camp Nou en 2016. Lo recuerda Josu Arnaiz, que se ha asesorado con hosteleros barceloneses antes de hacer la comanda para sus tres bares: el Molly Malone -pub insignia del balón ovalado- y el Covent Garden en la zona de Pozas, y el Grafit de la plaza Indautxu. Cada uno de ellos llegará al viernes cargado con cien barriles de 50 litros -un fin de semana normal no pasaría de los doce- más quince cajas de latas de Guinness, la favorita de la afición celta. «En la final de la Supercopa nos quedamos sin nada y no queremos volver a jugárnosla. En las semifinales de los torneos ya estuvimos hasta arriba», sopesa Arnaiz.

En el Residence, otro bar 'rugbier' de referencia en la capital vizcaína, tampoco se quedarán cortos: si a lo largo de la semana despachan unos 200 litros de cerveza, entre el jueves y el domingo de la semana que viene serán 450... al día. «Serán como cuatro días de San Patricio seguidos», afirma Manu Ituregui, icónico dueño del local de Barraincúa. En los cañeros, Guinness, Kilkenny, Paulaner, un par de Laugar (una de ellas, elaborada especialmente para el local). Iturregui, que ha viajado hasta en tres ocasiones a Edimburgo para asistir a la final del Seis Naciones, da fe de la pasión por la espumosa: «Desayunas el típico desayuno inglés y a las 12 de la mañana ya corren las pintas. Es un beber constante, pero de baja graduación». La media, calcula, 8 litros de cerveza al día.

Molly Malone. El bar de Estraunza presume de nueve cervezas de cañero y otras 56 en botellín. Abajo a la izquierda, Obalisko. Marisol Rivero (sentada), posa junta a aficionados del Universitario en su bar de Rekalde. Abajo a la derecha, residence. Manu Iturregui regenta uno de los bares 'rugbiers' más icónicos de Bilbao. / Jordi Alemany y Fernando Gómez

Carta a la británica

En el Ein Prosit «nunca se han quedado secos». Bueno, sí, una vez, con la visita del Schalke 04 a San Mamés en 2012. Entonces, tiraron nada menos que 2.000 litros. Para esta ocasión, estiman, rondarán los 1.500 diarios de espumosa alemana. Para el sábado 12 tienen todas las mesas reservadas «desde hace meses» y, en un local con aforo para 70 personas, no sería sorprendente que pasasen de las 800 diarias. «Y como se enteren de que aquí damos buena cerveza...», avisa su dueño, Enrique Thate. También servirán una salchicha, especialidad de la familia, exclusiva para la ocasión: la 'Rugby Wurst Bilbao', con un toque de ginebra, «que es muy británica».

En mayor o menor grado, los bares de la villa tratan de adaptar su carta a la manera de los finalistas y poco a poco se visten con banderas y balones. También se adaptan los cañeros. En el Penguin, que tienen dieciséis, tirarán porters, bitters, golden ale, amber ale... «Con perfil de pinta y estilo británico», define Pedro Sainz, a cargo del local especialista en cerveza artesana de la plaza Campuzano. Desde el jueves hasta el domingo servirán «entre 350 y 400 litros», pero es que además guardarán otros 300 en almacén, por lo que pueda pasar. Suficiente, «a no ser que sea el Apocalipsis. Hay bilbaínos que beben más un sábado de fiesta», bromea Sainz.

«Lo afrontaremos como un día de Santo Tomás o de Aste Nagusia», afirman en el K2, en la calle Somera. «Es gente que viene a beber, no son familias con niños ni de perfil cultural», comenta Iñigo Navalón, el dueño. Como la mayoría, colocarán refuerzos en el personal de barra; ellos, desde el jueves hasta el martes siguiente. No más, lamenta, por los altos precios de las camas en Bilbao. «Es una vergüenza, impide que los aficionados se queden hasta cuatro noches», critica. «Al menos, servirá de avanzadilla para la Eurocopa de 2020».

EN CIFRAS 7,5 litros de cerveza diarios consumió de media cada asistente a la final de la Liga Francesa en Barcelona en 2016. Llenó con 100.000 aficionados, los mismos que se esperan en Bilbao. Cerveza y rugby La fiesta del rugby suele comenzar antes del mediodía y el consumo se prolonga toda la jornada: constante, pero de baja graduación. Su afición, además, tiene fama de no causar problemas. 30 millones de euros es el impacto económico que el Ayuntamiento y la Diputación calculan que recaerá en la economía vasca. Los finalistas El viernes 11 de mayo el Cardiff Blues galés y el Gloucester inglés se disputarán la Challenge Cup. Al día siguiente, el Leinster de Dublín y el Racing 92 de París, la Champions Cup.

Carpas en la calle

Además de servir una u otra cerveza y de redecorar, no pocos hosteleros han pensado en la posibilidad de sacar una carpa a la calle para «descongestionar» el tráfico de gente dentro del local. Sus peticiones, sin embargo, están pendientes del visto bueno del Ayuntamiento de Bilbao. Tampoco saben si podrán ampliar el horario. La mayoría, esperan, se les concederá lo que de costumbre en un gran evento, entre una y dos horas.

Del mismo modo, el impacto económico en el sector es «aún muy difícil de prever», considera Héctor Sánchez, presidente de la Asociación de Hosteleros de Bizkaia. El conjunto de la economía vasca, según cálculos del Consistorio y la Diputación, facturará cerca de 30 millones de euros.