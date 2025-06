Musikak ez du adinik

Comenta Compartir

Asteburu honetan, Bilboko Music Legends jaialdiak rock, blues eta soul musikaren izen handiak bilduko ditu Bilbao Arenan, besteak beste, Blue Öyster Cult, Alan Parsons Live Project, Lita Ford edo Errobi. Deigarria da nola musikari hauek, asko 70 edo 80 urtetik gorakoak, oraindik taula gainean jarraitzen duten, gainera areto garrantzitsuak betez. Fenomeno honek galdera soziologiko bat planteatzen du: zerk bultzatzen ditu adineko musikari hauek jardunean jarraitzera?

Lehenik eta behin, musikari hauen ibilbidea ulertzeko, haien jatorria eta testuingurua aztertu behar dira. Blue Öyster Cult, 1960ko hamarkadan sortua, hard rockaren aitzindarietako bat da, eta haien '(Don't Fear) The Reaper' bezalako abestiek eragina izan dute hainbat belaunalditan. Alan Parsons, berriz, soinuaren maisua da, The Beatles edo Pink Floyden grabazioetan egindako lanagatik, eta bere proiektuak sofistikazio teknikoa eta melodia erakargarriak uztartzen ditu. Lita Ford, The Runaways taldeko kide ohia, heavy metalaren emakume aitzindarietako bat da, eta Errobi, Euskal Herriko rockaren ikonoa, 1970eko hamarkadako kontrakulturaren ikurra da. Talde eta artista hauek ez dira soilik musikariak; musika-generoen eta garaien ikur kulturalak dira.

Adinaren ikuspegitik, fenomeno hori baby boomer belaunaldiaren eta bere publikoaren arteko lotura estuarekin azal daiteke. Gaztetan musika hau bizi izan zuten 60 eta 70 urte bitarteko zaleek abesti hauek nostalgiarekin lotzen dituzte. Baina ez da nostalgia bakarrik: musikari hauek beren emanaldien energiari eusten diote. Blue Öyster Culten taldeak Londresko Palladiumean eman zuen kontzertua, adibidez, sold out egon zen eta oso kritika onak izan ditu. Alan Parsonsek, bere aldetik, setlist bereziak prestatzen ditu, zale espainiarrentzat soilik diren abestiak sartuz.

Gizarte modernoan, zahartzaroa askotan pasibotasunarekin lotzen da, baina musikari hauek kontrakoa erakusten dute: lanbidean aritzeak ez du adinik. Haien jarraipena ez da bakarrik talentuaren edo ospearen ondorioa; konpromiso pertsonal baten isla da, non musika ez baita ogibidea soilik, bizitzeko modua baizik. Gainera, bere publikoak, askotan belaunaldi desberdinetakoak, musika horren kalitatea baloratzen du, garai bateko soinuak gaur egun ere garrantzitsuak direla erakutsiz.