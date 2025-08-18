El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Mitchell, telesailaren eszena batean. BBC
Maldan behera

BBCren nortasun-zigilua

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Astelehena, 18 abuztua 2025, 00:15

Egun hauetan, BBCko 'Ludwig' serie bikain bat ikusten ari naiz, nobela beltzaren maitaleentzat egina. Bertan, gurutzegramak eta buru-hausgarriak sortzen lan egiten duen gizon friki eta neurotiko batek bere anaia bikiaren identitatea ordezkatu behar du, egoera arraroetan desagertu den polizia-inspektorea.

Telesail bikaina, umorez betea, hilketa kasu original eta konplexuz betea, eta, batez ere, BBCren nortasun eta kalitate-zigilua duena. Ekoizpen dotoreak, ondo eginak eta dibertigarriak ditu ezaugarri, beste ezeren gainetik.

Beharbada, Britainia Handiko telebista publikoaren proposamenak ez dira HBOko eskola estatubatuarrarenak bezain ikusgarriak edo bereziak, baina askoz klasikoagoak dira, gizatiarragoak eta artifiziozko su gutxiagorekin. Badakizu zer ikusiko duzun BBCren produku bat aukeratzen duzunean, eta oso gutxitan huts egiten dizu.

'Ludwig' 'savoir faire'-ren lekzio bat da, umore britaniar onenarekin, aktore bikainekin eta, gainera, oso giro interesgarriarekin, kasu honetan Cambrige gotikoan, inoiz baino erakargarriagoa.

Beste detektibe-serie britainiar bikain bat ere ekartzen du gogora: 'Endeavour'. Kasu honetan, aldameneko Oxford unibertsitatean egiten zen, eta denboraldi guztiak primerakoak dira. Laburbilduz, 'Ludwig'en lehen denboraldiko sei kapituluak ikusita, Erresuma Baturako lehen hegaldia hartu eta kokapenak eta giroa berehala bisitatzeko gogoa ematen du.

