El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tubos Reunidos suspende su actividad en EE UU por los aranceles de Trump
Logo Patrocinio
Egitasmoaren arduradunak. Orai

Kimu, enpresa eta erakundeentzako euskarazko txatbot berria

Ataza ugaritarako erabil daitekeen eredu arina sortu du Oraik. Bere arduradunen arabera, itzulpenak eta laburpenak egiteko, dokumentuen gaineko galderei erantzuteko, informazioa erauzteko, eta testuak zuzentzeko eta egokitzeko balioko du, besteak beste»

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Osteguna, 9 urria 2025, 13:39

Comenta

Kimu izeneko euskarazko txatbot bat iragarri du Orai adimen artifizialeko zentroak ostegun honetan, enpresa eta erakundeen eguneroko lanetan lagungarri izango dena. Ander Corral ikertzaileak eta Xabier Saralegi Oraiko NLP Teknologietako arduradunak azaldu dutenaren arabera, «programa berriak enpresa eta erakundeen zerbitzarietan eta ordenagailuetan instala daiteke dagoeneko modu erraz eta merke batean, tamaina txikiko eredu arina izateagatik. Gainera, datuen pribatutasuna eta konfidentzialtasuna zaintzeko aukera ematen du, ChatGPT bezalako beste batzuekin ez bezala».

Ildo horretan, diote eredua zerbitzatzeko hardwarearen «kostua nabarmen murrizten dela, makina merkeagoa behar baita eredu hau instalatzeko». Hau da, «eredu libre handiagoek askoz makina garestiagoak behar dituzte, eta emaitzen kalitatean eskaintzen duten hobekuntza ez da hain handia hainbat atazatan. Beraz, euskarazko eredu hau paregabea da», azaldu dute.

Zer nolako aukerak eskainiko dituen? Bada, hizkuntza arrunta baliatuz erabiltzaileak euskaraz eskatutako hainbat ataza ulertu eta gauzatzeko gai da eredua: «Testuinguru profesional batean itzulpenak eta laburpenak egiteko balioko du, baita dokumentuen gaineko galderei erantzuteko, informazioa ateratzeko, eta testuak zuzentzeko eta egokitzeko ere, besteak beste», azaldu dute. Halaber, «Kimuk sistemaren eguneratzeak eskainiko ditu, eta, enpresen eta erakundeen beharren arabera, eredua eginkizun zehatzetarako espezializatzeko aukera ere emango du». Eredu berria probatzeko Beta webgune bat sortu du Oraik: kimu.orai.eus.

Programa berriaren arduradunek jakinarazi dute Kimuk emaitza onak ematen dituela beste hainbat hizkuntzatan ere: gaztelania, ingelesa, italiera… Eta euskararekin ez ezik, swahiliarekin eta galesarekin esperimentuak egin dituztela ere, egiaztatzeko euren metodoa aplikagarria dela beste baliabide urriko hizkuntza batzuetan. «Hizkuntza guztietan, oinarri-lerroko sistemen emaitzak nabarmen hobetzea lortu da gure metodoa erabiliz», amaitu dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  10. 10

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kimu, enpresa eta erakundeentzako euskarazko txatbot berria

Kimu, enpresa eta erakundeentzako euskarazko txatbot berria