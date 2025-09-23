El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Joseba Etxebarria Uriarte, eskuinean, Moises Enbeitarekin batera, 2021eko Bizkaiko Txapelketan. Bizkaiko Bertsozale Elkartea

Joseba Etxebarria Uriarte bertsozalea eta Son Gokuren ahotsetako bat hil da

Aktore, bertsozale eta musikari Larrabetzuarrak 69 urte zituen

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteartea, 23 iraila 2025, 15:32

Joseba Etxeberria Uriarte larrabetzuarra astearte honetan hil da, 69 urte zituela, gaixotasun baten ondorioz.

Aktore, bertsozale eta musikaria, bertso munduan egin zen ezagun, bertso eskolen sortzaileetako bat izan zelako 80ko hamarkadaren lehenengo urteetan. 2000. urtean Bizkaiko Txapelketako Talde Antolatzailean hasi zen lanean, eta Bizkaiko Bertsozale Elkartearen Zuzendaritza Batzordean ere aritu zen hurrengo urteetan.

2021eko Bizkaiko finalean Nerea Ibarzabal txapeldunari txapela jarri zion, Moises Enbeitarekin batera. Halaber, gai jartzaile gisa ere aritu izan zen askotan, eta musikari eta kantari gisa ere agertu zen hainbat oholtzatan.

Aktore lanetan ere aritu zen Etxebarria, izan ere, bera izan zen Son Gokuren ahotsetako bat euskaraz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  4. 4 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  8. 8

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Joseba Etxebarria Uriarte bertsozalea eta Son Gokuren ahotsetako bat hil da

Joseba Etxebarria Uriarte bertsozalea eta Son Gokuren ahotsetako bat hil da