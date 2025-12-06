El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Bernardo Atxaga elkarrizketa batean, 'Enarak' lanarekin. Ignacio Pérez

Izaki materialen gainean

Atxagak estiman izan ohi dituen gaiek aberastu eta ñabartu egiten dute larunbat arratsaldean Ahotsenea Literaturan autoreak aurkeztuko duen 'Enarak' eleberria: oroimena, naturarekiko harremana...

Paloma Rodriguez-Miñambres

Larunbata, 6 abendua 2025, 09:41

Comenta

Bernardo Atxagak 'Etxeak eta hilobiak' (2019) bere azken eleberria izango zela iragarri arren, 'Enarak' kaleratu du aurten. Sinetsi dakieke, beraz, idazle kontsakratuei nobela gehiago argitaratuko ez dutela esaten dutenean? Iragarki horiek errespetu eta eszeptizismo osasuntsu batez hartu beharra dago, badakigulako literatura-bokazioa adierazpen publikoak baino indartsuagoa dela (behar ontologikoa, akaso).

'Enarak' Urtain boxeolariaren hiletarekin hasten da, lau aingeru soldaduk behatu bitartean. Horietatik Uzariel izenekoak, nagusiki, kontatzen ditu gurutzatzen diren istorioak, hiru hildakoen eta haien hiletara doazenenak, bizitza eta heriotza prozesu natural beraren zati banaezinean.

  • Enarak Bernardo Atxaga. Pamiela. 280 or. 24 euro.

Narrazioaren berezitasunen artean: izaki ez materialak izendatzen dira gizakiak liburuan eta narratzaileak ez du ahotsik, horren ordez klaribidentziaren ahalmena (batzuetan huts egiten diona, alabaina) baliatzen du, batetik, gertatuko dena aurreikusteko -izaki materialen bizitzetako sekretuak- eta, bestetik, informazio osagarria -xehetasun bitxiak- emateko. Horrek guztiak kontatzen zaigunarekiko arroztasun-sentsazioa eragiten du, baita une dibertigarriak ere.

Atxagak estiman izan ohi dituen gaiek aberastu eta ñabartu egiten dute eleberri hau: oroimena -indibiduala zein kolektiboa-, naturarekiko harremana, artearen garrantzia, maskarak eta identitatea, literaturari buruzko gogoeta. Horiei gailentzen zaie adiskidetasuna, 'Enarak'en maiz agertzen diren bakardadearen eta inkomunikazioaren ifrentzua eratzen duena.

Baliabideei dagokienez, muin errealista eta kutsu fantastikoa elkartzen dira egitura zatikatuan (hiru atal, baina horien barruan gidoi moduko episodio anitzez osatuak), zenbaitetan irakurleari ahalegina eskatzen diona; kultua eta herrikoia etengabe konbinatzen dituen erregistroen nahasketa, eta, azkenik, giza esperientzien konplexutasuna erakusle, kontrapuntu gisa funtzionatzen duten umorezko eta ironiazko elementuak, adibidez, onomatopeiak pertsonaia zehatz batzuk karakterizatzeko, portzentajeak adieraztea pertsonaien keinuen benetakotasuna neurtzeko, koloreen izen asmatuak…

Laburbilduz, bere lehen nobelatik ('Ziutateaz', 1976) narrazio-corpus berezi bat eraiki du Atxagak, esperimentazio formala, sakontasun tematikoa eta euskal hizkuntzarekiko eta kulturarekiko konpromisoa uztartu dituena. 'Enarak'en abangoardiarako joera hura antzematen dugu berriz. Hizkuntzaren gaineko arreta, irudien zehaztasuna eta arkitektura narratiboa zaintzen ditu, tradizioaren eta modernitatearen, ahozkoaren eta idatzizkoaren, tokikoaren eta unibertsalaren arteko tentsioa ongi irudikaturik baitaude liburu honetan.

Irakurleoi pazientzia izatea dagokigu bere azken eleberria gure eskuetan dugun jakiteko. Ordurarte, goza dezakegu aingeru erorien kontaketekin irribarre bihurria gure aurpegian zirriborratzen den bitartean.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  5. 5

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  6. 6

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  7. 7

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  8. 8 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Izaki materialen gainean

Izaki materialen gainean