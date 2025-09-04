El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones en la A-8 a la altura de Muskiz por una colisión múltiple
Logo Patrocinio
Egin kontu

Etxea

25. artikulua. Kantuan hasi da Idoia. Zeinen zaila den etxe bat sortzea esanez hasten da kantu zirraragarria

Irati Goikoetxea

Irati Goikoetxea

Osteguna, 4 iraila 2025, 08:53

Imajinatu udako arrats gozo bat. Giroa bero, haizea irriñoka. Jendea poliki-poliki irrikaz bildu da oholtzaren aurrean. Musika dantzarako prestatzen ari da. Abuztua da eta eskuek beste erritmo batean egiten dute zarta. Txalo artean egin diote ongi etorria ikus-entzuleek Idoiari. Kantuan hasi da. Imajinatu guna ireki bat, zeru urdin ilunkara sabai. Imajinatu lasaitasuna. Goxotasuna. Imajinatu ondoko lagun ezezaguna gorputz erritmo pausatuan bere baitako mugimenduak kulunkatzen ari dela. Imajinatu zuk ere heldu egin diozula dantza isilari, ezkerrera eta eskuinera, ezkerrera eta eskuinera. Gora-gora-gora egin du musika saioak eta bat-batean hortxe atximurra. 25. artikulua. Idoiak Palestina ekarri du hizpidera. Eta kantuan hasi da. Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 25. artikuluak dio: pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia, mediku-sorospena eta gizarte-zerbitzuak... (irakurri noizean behin artikuluak, irakurri ahots gora, irakurri zeure baitan, azpimarratu, oheratu berrirakurriz, irakurri eta pentsatu, irakurri ondokoari, saiatu jartzen duena ulertzen, egunero, egunean hirutan, buruz ikasi arte, irakurri eta gero altxa burua, batez ere altxa burua eta begiratu inguruari, irakurri eta jarri ispiluaren aurrean. Irakurri Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala).

25. artikulua. Kantuan hasi da Idoia. Zeinen zaila den etxe bat sortzea esanez hasten da kantu zirraragarria. Zalantzaren lurraldeak aipatzen ditu, paperezko harresiak. Imajinatu kantua entzun bitartean malko batek parrast egin didala masailaren erdian. Bai, malkoek ez dute mundua aldatuko. Baina.

Imajinatu kontzertua bukatu dela eta abuztu osoa pasa dudala kantutik zintzilik. Iritsi da iraila eta ai iraila. Urdin ilunkara koloreko sabaiek ez dute etxe bat sortzeko balio. Iraila iritsi da eta Larssenek etxe bat behar du. Badu soldata bat eta badu diru-sarrera duina. Ez du etxerik aurkitzen. Familia bat du han. Han-han-han. Han urruti. Ume batzuk ditu han aita gosez. Han-han-han. Han urruti. Etxerik ezean, ezin bere ondora bildu. Larssenek etxe bat behar du eta ez esaten diote etxe-jabeek. Iraila da eta autoa ez da etxe bat sortzen hasteko tokirik onena. 25. artikulua. Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala. Eskerrak Sunnita azaldu den. Hilabete batzuetan etxea utziko dio. Eskerrak Sunnita azaldu den. Ez dugu lotsaren arrastorik.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  3. 3

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  4. 4

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  7. 7 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  8. 8 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  9. 9

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  10. 10

    Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Etxea

Etxea