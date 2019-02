Daddy´s Funclub eta I Think Soul taldeen boloa, bihar, Jimmy Jazz aretoan Publikoa, kontzertu bat ikusten. Aretoko ateak 20:30ean irekiko dituzte eta kontzertua handik ordubetera hastea aurreikusita dago PAUL PICADO Jueves, 21 febrero 2019, 23:24

Bi talde gasteiztarrek emandako kontzertua izango dugu larunbatean Jimmy Jazz aretoan. Alde batetik, Daddy´s Funclub taldea, eta bestetik, I Think Soul taldea. Aretoko ateak 20:30ean irekiko dituzte, eta kontzertua handik ordubetera gutxi gorabehera hastea aurreikusita dago. Sarrerak ohiko lekuetan eros daitezke: Interneten (10,5 euro) edo leihatilan bertan (10 euro).

Daddy´s Funclub taldea Gasteizen bertan sortu zuen Asier Crespok. Diotenez, bere taldeak egiten duen musika helduentzako rocka da. Idazle eta konpositore gisa old scholl taldeen eragin handia du, hala nola Steely Dan, Dire Straits, Supertramp, Stevie Wonder, JJ Cale eta abar. Bere ahots melodikoaz eta gitarra jotzeko estilo bereziaz baliatzen da oso erritmikoak diren piano elektrikoen riffekin, eta baxu eta bateriaz osaturiko oinarri sendoarekin bateratzeko.

Estiloari dagokionez, funk, soul, R&B eta countrya darabil. Zuzeneko kontzertuetan laukote gisa aritzen da, baina gonbidatu bereziak izatea gustukoa dute estudioetan egindako grabaketetarako. Dagoeneko bi disko kaleratu dituzte: 'Daddy´s Funclub' eta 'You Better Run'.

Bestalde, I Think Soul taldea 2010. urtean sortu zen Gasteizen. Berez, Kung-Funk, Versus edo Bronze taldeetatik etorritako musikariek sortu zuten, beraz, oso estilo desberdinak bateratu zituzten. Hasiera batean 70eko hamarkadako eta hortik aurrerako abestien bertsioak egiten zituzten, baina 2015. urtean beraiek egindako zortzi abesti grabatzea erabaki zuten. Handik urtebetera kaleratu zuten, diskoetxerik gabe, eta plataforma digitaletan ere entzungai jarri zuten, hala nola Spotifyn eta iTunes-en.

Musika estiloari dagokienez, hainbat musikariren eragina antzematen da euren abestietan, hala nola Stevie Wonder, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Sly and the family Stone, Earth Wind and Fire, Jamiroquai eta Red Hot Chili Peppers.