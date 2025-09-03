El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Berdintasunerako ikastaro eta tailerretan izena eman Galdakaon!

Torrezabal Kultur Etxean eskainiko diren ikastaroetan inskripzioa egiteko epea irailaren 3a eta 16a bitarte egongo da zabalik

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteazkena, 3 iraila 2025, 13:44

Urteko edozein sasoi da ona bultzada falta zaien alderdi sozialetan hobetzeko. Bada, ikasturte berriaren hasierarekin batera, Galdakaoko Udalak martxan jarri du, beste behin ere, bere ekimen konprometituenetako bat: berdintasunaren inguruko urteko ikastaroak. Torrezabal Kultur Etxean emango dira irailaren 29tik hasita 2026ko maiatzera bitarte.

Bere arduradunen arabera, «hausnarketarako deia» egiten duen programa da, «ikuspegi feministatik abiatuta bizikidetza modu bidezkoagoan eta inklusiboagoan eraikitzea bilatzen duena». Hori lortzeko, «emakumeen ahalduntzea» jartzen da erdigunean, gizarte aldaketaren eragile gisa, prestakuntza, elkarrizketa eta pentsamendu kritikoa sustatuz.

Izena emateko epea asteazkenetik, irailaren 3tik, hilaren 16ra egongo da zabalik. Izapidea aurrez aurre egin ahal izango da, Torrezabal Kultur Etxeko bigarren solairuan edo Udalaren webgunearen bidez (epea hasten denerako formularioa aktibatuta egongo da). Ikastaro eta tailer guztiak 16 urtetik gorako emakumeei zuzenduta daude, eta gehienez bi modulutan eman ahal izango da izena. Galdakaon erroldatutako pertsonek lehentasuna izango dute plazak gaindituz gero.

Gainerako baldintzei dagokienez, prezioa 40 eurokoa da ikastaro bakoitzeko, baina Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen duten pertsonek eta langabetuek 5 euroko kuota murriztua izango dute.

Tailerrak 45 ordukoak izango dira, 30 saiotan banatuta, eta, esan bezala, Torrezabal Kultur Etxean emango dira irailaren 29tik hasita 2026ko maiatzera bitarte. Bertan, hainbat gaietan sakontzeko aukera izango da, hala nola, gaurkotasuna ikuspegi feministatik, komunikazio positiboa eta autoestimua, generoarekin lotutako osasuna, etab.

Zehazki, antolatutako tailerrak honako hauek dira: gaurkotasuna ikuspegi feministatik berrikusten: astelehenetan, 10.00etatik 11.30era; nork bere burua onartzeko artea: astearteetan, 17.00etatik 18.30era; Komunikazio positiboa eta autoestimua: astearteetan, 18.30etik 20.00etara; zoru pelbikoa indartuz (erderaz): asteazkenetan, 18.00etatik 19.30era; zoru pelbikoa indartuz (euskaraz): asteazkenetan, 19.30etik 21.00etara; zoru pelbikoa lantzea hobeto sentitzeko: ostegunetan, 10.00etatik 11.30era; osasuna eta generoa: ostegunetan, 18.00etatik 19.30era; neure adinaz harro!: astearteetan, 16.30etik 18.00etara; emakumeen artean jakintzak partekatuz: astearteetan, 18.30etik 20.00etara; artearen historiak, emakumeak ekinean: ostegunetan, 19.30etik 21.00etara; antzerki feminista laborategia: ostegunetan, 16.45etik 18.15era, eta trebetasun digitalak: ostegunetan, 18.00etatik 19.30era, Eperlandan (Aperribai).

Informazio gehiago nahi izanez gero, Torrezabal Kultur Etxeko bigarren solairura joan daiteke, astelehenetik ostiralera, 09.00etatik 13.30era; 944 010 528 eta 944 010 575 telefonoetara deitu, edo ikastaroak@galdakao.eus helbide elektronikora idatzi.

