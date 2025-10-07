El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del iPhone Air. Agencias

¿El fin de las tarjetas SIM? El iPhone 17 Air puede haber acelerado la cuenta atrás

El nuevo teléfono extrafino de Apple solo admite eSiM, lo que fuerza a sus usuarios a tener que contactar con las operadoras para poder usuarlo

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 7 de octubre 2025, 00:16

Desde la aparición del primer iPhone en 2007, Apple siempre ha creado tendencia en el sector de la telefonía. Incluso hoy en día la mayoría ... de fabricantes cogen las características e ideas que la multinacional de la manzana mordida imprimen en sus móviles para replicarlas. Este año, tras la presentación del nuevo iPhone 17 Air, su delgadísimo smartphone que ha vuelto a enamorar a los amantes del diseño, podría pasar lo mismo. Y el cambio sería muy importante para los usuarios si se generaliza: la desaparición de las tarjetas SIM.

