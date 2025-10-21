El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Tecnología

Apple ya prepara el suyo: ¿llegarán a despegar los 'smartphones' plegables?

El primer iPhone con pantalla flexible saldría a la venta el año que viene

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 21 de octubre 2025, 00:47

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La mayoría de teléfonos inteligentes parecen cortados por el mismo patrón: una pantalla táctil con bordes cada vez más reducidos en el frontal y un ... voluminoso juego de cámaras a la espalda. Compañías como Apple han probado fórmulas distintivas como el 'notch' o la isla dinámica (segmentos del panel dedicados a encapsular los sensores de reconocimiento facial) en sus últimos modelos, pero muchos usuarios siguen esperando al primer iPhone verdaderamente disruptivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  3. 3

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  4. 4

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  5. 5 Las entradas para La Oreja de Van Gogh en el BEC ya están agotadas y anuncian una nueva fecha
  6. 6

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  7. 7 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  10. 10 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Apple ya prepara el suyo: ¿llegarán a despegar los 'smartphones' plegables?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Apple ya prepara el suyo: ¿llegarán a despegar los &#039;smartphones&#039; plegables?