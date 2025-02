El arte de combinar los suplementos: así debes tomarlos para que funcionen

El invierno es la época del año en la que más nos preocupamos por reforzar nuestra salud para hacer frente a los catarros, la gripe y los distintos virus respiratorios que campan a sus anchas estos meses. Y esto hace que también sea uno de ... los periodos en los que más echamos mano de una ayuda extra, los suplementos vitamínicos y para reforzar el sistema inmunológico. En España, siete de cada diez personas toma alguno a lo largo del año, según revela un informe elaborado por Ipsos.

«Lo ideal es tomarlos en función de las circunstancias, no porque sí. Si ves que estás bien, pero no al máximo, si te das cuenta de que vas bastante estresado, si no estás comiendo lo suficiente... Entonces es posible que sea adecuada una suplementación», explica María José Alonso Osorio, farmacéutica y profesora de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Los suplementos que más se consumen en general en nuestro país son los de vitamina C y D, el magnesio y los de Omega 3, según diversos informes. Pero más importante que el ranking es aprender en qué épocas del año son mejores unos u otros. «Ahora, en invierno, lo ideal es consumir aquellos que tienen como finalidad reforzar nuestro sistema inmune», señala Alonso. ¿Por qué? Porque estamos ante una estación en la que hay muchos virus ciculando. No está de más un chute para reforzar a nuestro cuerpo en esta batalla.

Las cifras 62 % de las compras de suplementos en nuestro país se realizan en las farmacias, bajo consejo profesional y buscando mantener un buen estado de salud como principal objetivo, tal y como recoge en sendos informes la consultora Ipsos. 8.873 millones en cinco años ahorraría a la sanidad la toma de suplementos en dosis adecuadas según un informe de 2019 realizado por Food Suplements Europe, la agrupación que representa a las industrias de este sector en el Viejo Continente.

Aunque, como advierte la experta, no todo vale. Al igual que cuando se habla del peligro de automedicarse, aquí también es importante tener en cuenta este riesgo. Para empezar, si creemos que no estamos bien, no hay que lanzarse a ningun comercio en busca de lo primero que veamos. «Es mejor acudir a un profesional de la salud, ya sea un farmacéutico, un nutricionista, un médico... y dejarse aconsejar».

Un suplemento nos puede ayudar a mejorar, pero no tiene propiedas milagrosas. Son efectivos en situaciones de «déficits subclínicos que hacen que no estemos mal, pero no estemos óptimamente, no estemos como debemos estar». Pero si tenemos una patología, no sustituyen en ningún momento el tratamiento de la misma. Ni debemos tomarlos sin informar a nuestro médico.

– ¿Cuáles son los déficits subclínicos más habituales?

– Pues es curioso, pero por analíticas se nota que estamos deficitarios de vitamina D y de vitamina B, esta última sobre todo en los grupos de personas medicadas con inhibidores de la bomba de protones.

La suplementación hay que hacerla con orden y conocimiento, no a lo loco, para sacarle el máximo partido a cada cosa que tomemos. Y mucho más importante, para evitar interacciones negativas. Y es que sí, hay combinaciones que están totalmente desaconsejadas. Una de las más conocidas afecta al hierro. Cuando nos detectan anemia y nos piden que lo tomemos, siempre nos advierten que si lo hacemos a la mañana, nunca lo acompañemos con café. Pero, añade Alonso, tampoco debemos hacerlo con té verde, por ejemplo: «Los taninos reducen su absorción». Ni con calcio: «Hay que ingerirlo con dos horas de diferencia».

El riesgo de tomar varios

En otros casos, tomar juntas dos vitaminas puede reducir la absorción de una de ellas. Como ocurre con el ácido fólico y la vitamina B12, por interacción directa, la primera en exceso reduce las reservas en sangre de la segunda. Pero también puede ocurrir porque cada una de ellas debe tomarse con alimentos muy diferentes entre sí, como la vitamina D y la B12 (de nuevo, sí). Y ahí va la explicación: una debe tomarse con alimentos grasos y otra con agua, por lo que no se deben ingerir juntas.

Otro asunto muy importante es que aquí no nos podemos regir por el refrán de caballo grande ande o no ande. «Nunca hay que pasarse de las dosis. Tomar más no es mejor. Hay que respetar las recomendaciones», subraya Alonso. Esto es debido a que tomar determinados complementos en exceso puede tener cierto nivel de toxicidad.

Por eso, hay que revisar muy bien lo que tomamos. No siempre estamos tomando de más de forma consciente, sino por mezclar: «Me tomo un suplemento para el cabello, luego uno para fortalecer el sistema inmunitario, otro para la piel... y resulta que etamos duplicando o triplicando la dosis necesaria de algún componente sin saberlo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un exceso de antioxidantes puede ser pro-oxidante. Y muchos de los micronutientes de estos complementos para uñas, cabello, piel... los utilizan».

El «destape» del consumo de suplementos

Ampliar

Los informes de consumo de suplementos en España muestran un incremento gradual. El último elaborado por Ipsos y que se presentó ante el Senado el pasado noviembre aseguraba que 7 de cada 10 personas habían tomado uno en los últimos meses. La encuesta era de 2022. «Con el covid hubo un despertar hacia la suplementación orientada a fortalecer el sistema inmunitario», confirma la profesora de la UOC María José Alonso.

Con los datos de 2023 en la mano, los últimos completos, observamos que España está en el top 5 de Europa en lo referente al negocio. El Estudio de Euromonitor que Afepadi, la asociación española sin ánimo de lucro que representa a las empresas del sector, usa de referencia va incluso más allá. Ese año nuestro país fue uno de los de mayor crecimiento: facturó 2.000 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior.

¿Nos estamos obsesionando con el tema? Alonso cree que no: «Lo que hemos hecho es destaparnos. Suplementos para el cabello, las uñas o la piel se toman desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora salen en redes sociales, los usan los influencers... Se visualizan mucho más». Y a los consumidores no da menos reparo confesar que nosotros también los tomamos.