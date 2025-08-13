El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miguel, con medusas capturadas ante la playa de Gandía. R. C.

Miguel Llopis

Recolector de medusas
«Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»

Un verano a la última ·

Captura desde hace décadas las medusas que amenzan a los bañistas de la costa valenciana: «No les sacamos utilidad ninguna»

Arturo Checa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:25

Miguel Llopis Morell (Oliva, 1972) siempre ha andado literalmente entre la tierra y el mar. Nació en una «humilde familia» de agricultores por parte de ... madre y pescadores por parte de padre. «Al final, llamó más mi atención lo de 'de lo que se come se cría'». A los 16 años, «con gran disgusto por parte de mi madre» aparcó los estudios para ser pescador, «al igual que todos los varones desde mi bisabuelo por parte paterna». Y desde los 24 años prácticamente no ha hecho otra cosa que faenar por la costa valenciana entre salitre y sudor, primero con sus hermanos y luego con otros armadores. Desde hace unas décadas, con otra labor primordial en verano y para calma de los bañistas: limpiar de medusas las aguas del Mediterráneo.

