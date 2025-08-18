El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rafael López Girón es Don Fluor en la cabina del DJ. Luis Carrión

Don Fluor DJ y productor musical

Un verano a la última
«Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»

Don Fluor ·

Tiene trabajo todo el año, pero es en los meses del verano cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar

Daniel Vidal

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:09

La vorágine de los bolos de verano solo le ha dejado disfrutar de unos días de asueto en el pueblo de su pareja, en la ... pequeña localidad albaceteña de Bienservida, donde se ha perdido entre pinos, cantos de pájaros con muy pocos decibelios y tortas de manteca. Primer DJ de nuestro país en realizar una sesión de electrónica en directo junto a una orquesta sinfónica, Don Fluor (Albacete, 1976) recorre España durante todo el año a los mandos de su mesa de mezclas. Pero es en estos meses estivales cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar a lo largo y ancho del panorama nacional, a un ritmo de «doce bolos al mes». Desde Baleares a Murcia, donde vive, pasando por Málaga, Almería, su querida Comunitat Valenciana y las fiestas de El Bonillo, que no perdona ni un solo año. Y todo ello con una sola premisa: que la gente no deje de bailar –disfrutar, en definitiva–, ni un solo momento.

