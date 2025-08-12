El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Germán, con su efímero arte en la arena de la playa. Lobo Altuna

Germán Cedano Artista callejero

Un verano a la última
«Dibujé a Ara Malikian en la arena ¡con él presente!»

Germán Cedano ·

Llegó a San Sebastián para ganarse la vida siendo mimo, pero enseguida cambió la acera por la playa, donde sus dibujos conquistan a los traseúntes: «El público es muy generoso»

Andre Quispe

Martes, 12 de agosto 2025, 00:25

Sería complicado encontrar a alguien que no haya visto sus dibujos en la playa de La Concha, en San Sebastián. Germán Cedano lleva ocho años ... decorando la arena y alegrando el paseo con mandalas, palabras y personajes reales o ficticios dibujados con maestría. Como artista callejero se inició en Lima (Perú), y se consagró en España, primero en Madrid y, finalmente, en la capital guipuzcoana. Disfruta del mar y la vida cultural de la ciudad, y agradece la acogida que recibe su trabajo.

