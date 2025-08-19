El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una imagen promocional de la versión actual de la Bola Loca. Comansi
Aquel verano de... 1989

La 'Bola Loca de Comansi' o el recuerdo de unas playas sin móviles

El juguete recogía el concepto de las clásicas palas de playa, creadas por un santanderino

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 19 de agosto 2025, 00:01

Escucha la noticia

3 min.

La estampa se repite sin importar la playa española que escojamos: cientos de personas se exponen al sol con el móvil en la mano, dispuestos ... a perderse en las redes sociales durante horas. Cuando no, se acercan a la orilla para hacerse un 'selfie' lo más pintón posible, que les granjee el suficiente número de 'me gusta' como para sentirse validados. El bronceado y los chapuzones casi parecen lo de menos; meros efectos secundarios de una jornada que antaño se vivía de forma bien distinta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La 'Bola Loca de Comansi' o el recuerdo de unas playas sin móviles

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La &#039;Bola Loca de Comansi&#039; o el recuerdo de unas playas sin móviles