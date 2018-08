Nvidia presenta las tarjetas gráficas GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 y RTX 2070 Nvidia RTX 2080 Ti / Nvidia Revolucionarán los gráficos por ordenador gracias a la arquitectura Turing SARA BORONDO Martes, 21 agosto 2018, 09:40

Nvidia ha anunciado oficialmente las características de sus nuevas tarjetas gráficas, que coinciden con las que se habían filtrado horas antes y que van a suponer un punto de inflexión en los gráficos por ordenador gracias al ray tracing (trazado de rayos en tiempo real) y a la mejora en la inteligencia artificial para «adivinar» píxeles antes de calcularlos. El director de Nvidia, Jensen Huang, explicó en la presentación de las tarjetas durante la feria Gamescom que se está celebrando en Colonia (Alemania) que han estado trabajando diez años para conseguir la tecnología que haga posible una tarjeta de estas características pero se ha logrado «el salto generacional en la historia de los gráficos de ordenador».

Los nuevos modelos se llamarán GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 y RTX 2070 y en ellos están las claves de la siguiente revolución en los gráficos por ordenador: la arquitectura Turing, junto a la plataforma gráfica GeForce RTX que presentó Nvidia la semana pasada en el encuentro siggraph para desarrolladores.

El cine lleva ya unos años utilizando el ray tracing para conseguir que los personajes creados por ordenador tengan un aspecto real, pero la cantidad de procesado que necesita la técnica es tan alta que no ha sido posible utilizarla en tiempo real en los videojuegos… hasta las tarjetas Nvidia GeForce de la serie 20, gracias a que la arquitectura Turing incluye el RT core que renderiza con una potencia 25 veces superior a la que tienen las gráficas con arquitectura Pascal.

Rasterización frente a trazado de rayos

Ahora los videojuegos utilizan la rasterización, que muestra objetos tridimensionales en 2D en una pantalla utilizando para ello una malla poligonal virtual y la iluminación se decide teniendo en cuenta las fuentes de luz. Pero el ray tracing envía rayos de luz desde el punto de vista de la cámara del juego para ver cómo afectaría a cada objeto la luz que le llega, teniendo en cuenta las reflexiones y refracciones de los objetos que lo rodean, de forma que un color intenso puede afectar a los píxeles inmediatos o una superficie metálica mostrar un reflejo, y las sombras no son tan definidas, sino que se funden de forma paulatina y tienen matices.

Microsoft ya ha anunciado la integración del trazado de rayos en tiempo real en Direct X 12 y Epic también va a incluirla en su motor gráfico Unreal Engine, aunque probablemente no veamos videojuegos con trazado de rayos en tiempo real hasta dentro de un par de años.

«El deep learning es la tecnología más potente en los ordenadores de los últimos 30 años», dijo Huang en la presentación de las nuevas tarjetas en GamesCom. Permite entrenar a una red neuronal utilizando grandes cantidades de datos, lo que permite, por ejemplo, que una máquina reconozca rostros, coloree imágenes, reconozca órdenes de voz o conduzca un coche de forma autónoma. Turing incluye también los nuevos procesadores Tensor Core para potenciar los cálculos de la inteligencia artificial y el deep learning hasta diez veces más que las actuales GeForce GTX 1080. El aprendizaje de un superordenador entrenado para reconocer imágenes y completarlas, el Tensor Core es capaz de mejorar las imágenes que tenga de partida y llevarlas hasta las 4K en tiempo real, generando los píxeles que completarían las imágenes.

En la presentación de Nvidia se pudieron ver distintas demos de videojuegos para mostrar cómo se pueden ver con el trazado de rayos en tiempo algunos títulos que saldrán en las próximas semanas como Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus o Battlefield V. Uno de los responsables de este último juego indicó que esta tecnología, al reflejar por ejemplo un lanzallamas en unos charcos del suelo o en la tonalidad rojiza que adquiere la madera de un arma «tendrás un conocimiento más global del entorno, lo que te permitirá entender mejor lo que sucede a tu alrededor». En el futuro, indicó Huang, se podrá hacer seguimiento de rayos en parte de la imagen y usar la rasterización para otra parte, procesar las imágenes o utilizar la inteligencia artificial para generar los píxeles «que no se pueden generar de otra forma».

Características de las nuevas tarjetas Nvidia

Toda esta tecnología e innovación llegará el 20 de septiembre para las GeForce RTX 2080 y GeForce RTX 2080 Ti. Esta última, el modelo con características más altas, tendrá un precio de 1259€ para la Founders Edition, con 11 GB de memoria RAM GDDR6, 14 Gbps de frecuencia de la memoria, 4352 núcleos CUDA, un ancho de interfaz de memoria de 352-bit, un ancho de banda de memoria de 616 GB/s y frecuencia de reloj de 1350 a 1635 MHz. Ocupará dos slots. La Geforce RTX 2080 Ti normal tendrá unas características muy similares, aunque la frecuencia del reloj pasa a ser de entre 1350 y 1545 MHz y tiene ligeramente menos potencia. Además, es muy silenciosa; según Huang, incluso cuando está overclocked el sonido que genera es un quinto del que hace una GeForce GTX 1080 Ti.

La GeForce RTX 2080 saldrá a un precio de 849 € en la Founders Edition, que tendrá 8 GB de memoria RAM GDDR6, 14 Gbps de frecuencia de la memoria, 2944 núcleos CUDA, un ancho de interfaz de memoria de 256-bit y frecuencia de reloj entre 151 y 1800 MHz. Ocupará dos ranuras La Geforce RTX 2080 fuera de la edición Founders cambia en la frecuencia de reloj, que será entre 151 y 1710 MHz. El rendimiento, dijo Huang, es de seis veces el de una tarjeta Titán XP, la tarjeta más potente que tenía ahora Nvidia.

La GeForce RTX 2070 Founders Edition costará 639 €, con 8 GB de RAM GDDR6, 14 Gbps de frecuencia de la memoria, 2304 núcleos CUDA, un ancho de interfaz de memoria de 256-bit y frecuencia de reloj entre 2420 y 1710 MHz, que bajan fuera de esta edición a entre 1410 y 1620 MHz. Este modelo todavía no tiene fecha de lanzamiento en la web aunque Huang afirmó que toda la gama estará disponible el 20 de septiembre.