Se filtran las características de las Nvidia GeForce RTX 2080 horas antes de su presentación NVIDIA GeForce RTX 2080 / Web Serán un 21% más potentes que la GeForce 1080 SARA BORONDO Lunes, 20 agosto 2018, 13:18

Esta tarde Nvidia celebra el evento «Be for the Game» como introducción a la feria alemana de videojuegos Gamescom que se celebra en Colonia. En él va a presentar sus nuevas tarjetas gráficas, que sustituirán como gama alta a las actuales GeForce RTX 1080, pero ya se han filtrado parte de las características de la gama en Reddit, WCCFTech y VideoCardz, y son impresionantes.

La GeForce RTX 2080 Ti será la nueva joya de la corona, con 11 GB de memoria ultrarrápida GDDR6 y un bus de memoria de 352 bits con 4352 núcleos Nvidia CUDA (un 21% más que la actual 1080 Ti) y un bus de memoria de 352 bits como características principales, según la filtración de reddit. Con estas características la nueva tarjeta puede usar ray tracing para simular el comportamiento de la luz en tiempo real, lo que ofrecerá una iluminación más realista en los videojuegos y permitirá ofrecer mejores gráficos en realidad virtual. Según las filtraciones, esta tarjeta tendría un precio de 1000 dólares (876 euros) en la edición Overclocked XLR8. La GeForce RTX 2080 tendrá 8 GB de RAM, con un bus de memoria de 256 bits y 2944 núcleos CUDA.

La GeForce RTX 2070 tendría, según afirma WCCFTech, 8 GB de memoria RAM GDDR6, con 2304 núcleos CUDA y una interfaz de memoria de 256 bits, con lo que sería un 40% más rápida que la 1070 y a un precio de 400 dólares (350 euros).

En unas pocas horas saldremos de dudas sobre si estas filtraciones han acertado y cómo serán las próximas tarjetas para el gran público de Nvidia. El director de la empresa, Jen Shun Huang, ya presentó hace unos días en la conferencia Siggraph de Vancouver (Canadá) las RTX Quadro, pensadas para los profesionales que requieran la máxima potencia gráfica en sus desarrollos y trabajos, que serán las primeras en tener ray tracing, una tecnología que simula el comportamiento real de la luz en tiempo real y que se basarán en la nueva arquitectura Turing. Según afirmó entonces Huang, Turing supone «el mayor avance desde CUDA, hace casi una década». Dentro de las Quadro el buque insignia es la Quadro RTX 8000, que costará 10 000 dólares (8766 euros) cuando salga, y tiene una GPU de 48 GB de memoria GDDR5, 4 608 núcleos CUDA y 576 núcleos Tensor.