Nintendo anuncia 'Switch Lite', su nueva consola portátil Nintendo Switch Lite Una revisión compacta, sin mandos desacoplables ni la posibilidad de conectarse al televisor JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 10 julio 2019, 14:56

Tras meses de rumores, Nintendo ha presentado la versión exclusivamente portátil de su consola híbrida (Nintendo Switch). Apodada 'Nintendo Switch Lite', presenta un diseño compacto y no cuentan con mandos desacoplables. Tampoco podrá conectarse al televisor, para lo que será imprescindible hacerse con el modelo original.

Reza así el comunicado oficial remitido por Nintendo España: «Nintendo Switch Lite tiene los controles integrados y es algo más pequeña que la versión insignia de Nintendo Switch. No tiene soporte y, como dispositivo enfocado al juego portátil, no puede conectarse al televisor. Por lo tanto, no incluye ni base ni cable HDMI».

Nintendo Switch Lite es compatible con todos los juegos disponibles para Nintendo Swtich siempre que funcionen en 'modo portátil', lo que atañe a la práctica totalidad de su catálogo. Una excepción será '1-2 Switch', diseñado en torno a las peculiaridades de los mandos Joy-Con (vibración HD, cámara de profundidad...), para el cual tocará adquirirlos por separado.

En lo que a las partidas multijugador respecta, Switch y Switch Lite resultan plenamente compatibles: «Tanto los propietarios de Nintendo Switch como de Nintendo Switch Lite pueden disfrutar en compañía de juegos multijugador compatibles, como, por ejemplo, Super Mario Maker 2, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate a través de Nintendo Switch Online o del modo multijugador local».

Switch Lite se pondrá a la venta el 20 de septiembre en tres colores: amarillo, gris y turquesa. Nintendo también comercializará la edición «Zacian y Zamazenta» a partir del 8 de noviembre, que incluye botones de color cian y magenta, así como ilustraciones de los dos Pokémon legendarios de los juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo.