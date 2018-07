Fortnite para móviles consigue 100 millones de descargas en menos de cinco meses Fortnite / Epic Games Desde mediados de marzo el battle royale ha recaudado 136 millones de euros SARA BORONDO Martes, 31 julio 2018, 13:24

Fortnite Battle Royale, el juego de Epic Games en el que cien jugadores compiten por la supervivencia hasta que solo queda uno, sigue siendo el rey Midas del momento, que convierte en oro todo lo que toca, primero en PC y consolas y, desde el 15 de marzo, en los teléfonos móviles de Apple.

Aunque no hay datos oficiales, Apptopia, empresa que analiza datos de las aplicaciones de móvil, ha revelado que Fornite para iOS ha superado los diez millones de descargas en apenas 138 días, mientras que su principal rival, Player Unknown BattleGround (PUBG) Mobile tardará previsiblemente en conseguirlo otro medio año, calcula Apptopia. Estos datos convierten al juego de EPIC en el tercero más rápido en llegar a esa cantidad de descargas, tras Super Mario Run y Pokémon GO. Todos estos datos se refieren únicamente a los iPhone ya que el juego no llegará a los móviles Android hasta finales de verano; más concretamente, el juego es compatible con iPhone SE, 6S, 7, 8, X y con iPad Mini 4, Air 2, 2017 y Pro.

Igual que en Pokémon GO, el juego ha demostrado que el modelo free to play puede funcionar a la perfección. Mientras que en Super Mario Run, que era premium, un porcentaje muy alto de usuarios jugaron solo las fases gratis y no pagó por el juego, en Fortnite los jugadores invierten una cantidad muy alta de horas y dinero. Apptopia calcula que en mayo y junio se han invertido 2.700 horas jugando a sobrevivir en la isla de Fortnite con un tiempo medio de sesión de 21,6 minutos, y el juego ha recaudado con las compras dentro del juego desde mediados de marzo 160 millones de dólares (136 millones de euros), siempre según Apptopia. Un informe reciente de Sensor Tower Blog afirmó que los diez primeros días de la temporada 5 de Fortnite el gasto de los jugadores llegó a los dos millones de dólares diarios, lo que supone 1,7 millones de euros.