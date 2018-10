Level Up! Call of Duty: Black Ops 4 y el crunch de Rockstar copan nuestro podcast semanal Call of Duty: Black Ops IIII / Activision La secuela de This is the Police también a debate FS GAMER Viernes, 19 octubre 2018, 10:57

Quinto programa de la quinta temporada de Level Up!, donde tocamos la polémica por las jornadas de trabajo maratonianas impuestas por Rockstar, durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2. El western más espectacular del ocio electrónico está a la vuelta de la esquina.

También repasamos el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4, con 500 millones de dólares en ingresos durante su primer fin de semana pese a un enfoque exclusivamente multijugador.

Para terminar, disertamos sobre uno de los títulos más interesantes (y alternativos) del momento: This is the Police 2.

En el podcast de esta semana participan Marc Fernández, Jorge Garmendia, Raúl Romero y Aimar Alonso, quienes siguen atentos a las notas de audio que nos enviéis vía WhatsApp, al número 635 14 43 66. ¡Nos escuchamos en siete días!