Greg Street recibirá un premio honorífico en el noveno Fun & Serious Game Festival Greg Street El currículo de Street incluye títulos como Age of Empires, World of Warcraft y League of Legends FS GAMER Jueves, 17 octubre 2019, 10:02

La novena edición del Fun & Serious Game Festival, el mayor festival europeo del sector del videojuego que se celebra cada diciembre en Bilbao, tendrá cuatro premiados honoríficos, uno más que en las pasadas ediciones. Será el diseñador estadounidense Greg Street, actual Vicepresidente de Propiedad Intelectual y Entretenimiento (Vice President of IP and Entertainment at Riot Games) en Riot Games, quien recogerá este galardón y, además, pronunciará una de las VIT Talks más esperadas de la programación de este año.

Street, doctor en Biología Marina por la Universidad de Texas en Austin, recibe este premio en un año clave para la desarrolladora de California. 2019 es el año en que su célebre MOBA, League of Legends, celebra su décimo cumpleaños como el juego para PC más importante del mundo (con 8 millones de jugadores simultáneos, cientos de millones de jugadores mensuales y espectaculares y masivas competiciones de esports -Worlds, MSI, los torneos de las ligas continentales como la LEC europea, Rift Rivals, European Masters-). Pero, además, este año, la firma fundada por Marc Merrill y Brandon Beck acaba de anunciar el inminente lanzamiento de otros cinco nuevos títulos de géneros diversos. Riot Games ha presentado un nuevo juego de cartas, Legends of Runeterra; una versión para móvil y consola de LoL; Wild Rift; un 'shooter' táctico, actualmente denominado 'Proyecto A'; un juego de lucha ('Proyecto L') y un RPG en fase temprana de desarrollo que permitirá a sus jugadores explorar el universo de Runaterra. Asimismo, y tras las series de cómics desarrollados junto a Marvel, se lanza una nueva serie de animación dedicada al universo de League of Legends, Arcane. Riot ha confirmado además un nuevo documental, un juego de esports management y, dentro del modo de juego Teamfight Tactics, tanto un nuevo set ('Los elementos se alzan') como una versión para móvil, disponible en 2020.

El currículo de Greg Street dio un vuelco cuando en 1998 Ensemble Studios lo contrató como diseñador para la saga Age of Empires. Sin una experiencia previa en el sector del videojuego, Street ha bromeado en ocasiones sobre su idoneidad para el cargo («sospecho que si me contrataron fue por mi experiencia como escritor y docente, mi bagaje histórico, mi higiene personal, mi ortografía, mi creatividad y mi talento para capturar caimanes vivos»). Ensemble Studios sin duda valoró notablemente los proyectos de nuevos escenarios que incluía su carta de presentación. En efecto, comenzó como diseñador de mapas y escenarios para Age of Empires: Rise of Rome y, en seguida, se convirtió en diseñador jefe.

Diez años después Blizzard lo contrató como responsable de diseño de sistemas para el célebre MMORPG World of Warcraft, al frente de un equipo involucrado en cuestiones tales como la mecánica del juego, el diseño de personajes y sus habilidades, ítems e interfaz de usuario.

Desde enero de 2014, Street se incorporó al equipo de diseño de Riot Games, inicialmente como Diseñador Jefe (Lead Designer) para League of Legends y, desde 2018, con una responsabilidad mayor, al frente del equipo global de diseño y desarrollo de la mítica desarrolladora californiana.

El rol de Street en el desarrollo de los nuevos títulos de Riot ha sido crucial, ya que actualmente Street pertenece al equipo de liderazgo de la firma, en concreto de liderazgo ejecutivo como Vicepresidente de Propiedad Interlectual y Entretenimiento (VP of IP and Enterntainment).

Fun Serious Game Festival premia el talento y la visión de Street, así como su contribución al portfolio de juegos de Riot Games. Alfonso Gómez, director del festival Fun & Serious, sostuvo: «Galardonar el trabajo de Greg Street junto a uno de los títulos más relevantes de este siglo, League of Legends, supone reconocer la trascendencia de este MOBA que no solo juegan millones de personas en todo el planeta sino que ha marcado las pautas de lo que son los deportes electrónicos en el mundo: un sector, el de los esports, plenamente profesional y con unas expectativas de desarrollo espectaculares. Pero es que además este año Riot nos da la sorpresa de lanzar nuevos títulos que, auguramos, supondrán una auténtica revolución de muchos géneros y, desde luego, horas de diversión para jugadores de todo el mundo.»

Después de nueve años de historia, Fun & Serious Game Festival es ya uno de los festivales de referencia internacional para el sector y una cita ineludible en la agenda cultural de nuestro país y toda Europa. Su misión contempla la voluntad de elevar los videojuegos a la categoría de un arte como el cine o la música. Un sector, el del gaming, que según los últimos datos de AEVI (mayo, 2019) ya factura el doble que los de cine y música juntos, con una facturación record en 2018 (1530 millones de euros) y un crecimiento internanual del 12,6%.